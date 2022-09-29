Так уже ніхто не носить: названо несучасні мікси осінніх предметів гардероба, які потрібно уникати (фото)

Стиліст рознесла в пух та порох комбінації осінніх речей, які точно є у вашому гардеробі

На відміну від актуальних стилістичних прийомів, які можуть урятувати будь-який образ, ці комбінації речей з гардероба вважаються немодними цієї осені.

Стиліст Катерина Мороз назвала мікси образів, яких необхідно уникати як вогню, щоб не здатись аутсайдером у колі стильних подруг.

Білизняний топ з мереживом

Тренд на топи білизни з мереживом вже кілька років як закінчився, але дівчата продовжують їх носити під жакети, іноді навіть у ділових образах. Залишіть їх для сну, і віддайте перевагу трикотажним топам в кежуал образах, і корсетам у вечірніх.

Водолазка + скіні

Комбінація скіні + водолазка вже давно втратила актуальність, але кожну з цих речей можна врятувати та носити окремо. Скіні, наприклад, можна надіти з об’ємним светром, а водолазку як нижній шар під жакет або сорочку.

Трикотажна мінісукня + ботфорти-панчохи

Якщо подібні сукні застаріли, то ботфорти-панчохи ще можна врятувати, одягнувши під спідницю або сукню довжини міді.

Тонкий кардиган як верхній шар

Ще одна не сучасна комбінація. Тонкі кардигани краще носити на голе тіло, заправляючи в штани/джинси.

Шапка з помпоном + класичне пальто

Застаріле поєднання цих двох речей відкидає нас назад років на 10. Погодьтеся, що така шапка буде краще виглядатти на гірськолижному схилі або ковзанці.

Сумка на поясі

Якщо у вас залишилися такі сумки, носіть їх як крос-боді.

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