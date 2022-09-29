Верхній одяг, який варто придбати цього сезону: топ-7 трендових варіантів (фото)
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Стиліст розповіла, в яких пальтах чи куртках ви виглядатимете приголомшливо
Пальто, тренч, куртка, шуба, пуховик чи дублянка – від вибору верхнього одягу на сезон осінь-зима розбігаються очі. Щоб вибрати найпрактичніший і найстильніший варіант, варто придивитися до актуальних тенденцій. До того ж, цьогорічні тренди можна сміливо назвати носибельними.
Про те, який верхній одяг у моді восени та взимку, розповіла стилістка Ната Москаленко в Instagram. Ви зможете легко вибрати не тільки теплий і комфортний виріб, а й гарний, який підкреслить ваш індивідуальний стиль. У топі трендів як мінімум сім варіантів.
Верхній одяг більш ніж на півроку стає невід’ємною частиною нашого гардеробу, тому важливо підійти до його вибору уважно. За словами стилістки, є сім головних тенденцій сезону осінь-зима, серед них:
- шкіряні тренчі — найтрендовіші в цьому році, хоча класичні габардинові теж ніхто не скасовував
- бомбери – ця куртка – хіт сезону, досить універсальна річ
- куртки та пуховики, які за кроєм нагадують жакет — альтернатива зимовим фасонам пальто
- максі пальто — новий тренд, який трохи потіснив довжину міді
- укорочене пальто замінить жакет у прохолодну погоду та збереже формули улюблених луків
- пуховики – у тренді спортивний крій, фасон а-ля кокон, укорочені, мінімалістичні
- дублянки та шуби – останні моделі залишаються з нами і цього сезону
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