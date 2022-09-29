Верхній одяг, який варто придбати цього сезону: топ-7 трендових варіантів (фото)

Стиліст розповіла, в яких пальтах чи куртках ви виглядатимете приголомшливо

Пальто, тренч, куртка, шуба, пуховик чи дублянка – від вибору верхнього одягу на сезон осінь-зима розбігаються очі. Щоб вибрати найпрактичніший і найстильніший варіант, варто придивитися до актуальних тенденцій. До того ж, цьогорічні тренди можна сміливо назвати носибельними.

Про те, який верхній одяг у моді восени та взимку, розповіла стилістка Ната Москаленко в Instagram. Ви зможете легко вибрати не тільки теплий і комфортний виріб, а й гарний, який підкреслить ваш індивідуальний стиль. У топі трендів як мінімум сім варіантів.

Верхній одяг більш ніж на півроку стає невід’ємною частиною нашого гардеробу, тому важливо підійти до його вибору уважно. За словами стилістки, є сім головних тенденцій сезону осінь-зима, серед них:

шкіряні тренчі — найтрендовіші в цьому році, хоча класичні габардинові теж ніхто не скасовував

— найтрендовіші в цьому році, хоча класичні габардинові теж ніхто не скасовував бомбери – ця куртка – хіт сезону, досить універсальна річ

– ця куртка – хіт сезону, досить універсальна річ куртки та пуховики , які за кроєм нагадують жакет — альтернатива зимовим фасонам пальто

, які за кроєм нагадують жакет — альтернатива зимовим фасонам пальто максі пальто — новий тренд, який трохи потіснив довжину міді

— новий тренд, який трохи потіснив довжину міді укорочене пальто замінить жакет у прохолодну погоду та збереже формули улюблених луків

замінить жакет у прохолодну погоду та збереже формули улюблених луків пуховики – у тренді спортивний крій, фасон а-ля кокон, укорочені, мінімалістичні

– у тренді спортивний крій, фасон а-ля кокон, укорочені, мінімалістичні дублянки та шуби – останні моделі залишаються з нами і цього сезону

Шкіра — ультратренд сезону

Модний фасон куртки

Коротке пальто – незвичайний варіант

Довжина максі на піку тенденцій

Куртка-жакет — універсальне рішення

Стильні пуховики

Дублянки та шуби знову актуальні

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