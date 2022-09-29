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Верхній одяг, який варто придбати цього сезону: топ-7 трендових варіантів (фото)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Тренч – база осіннього гардеробу
Тренч – база осіннього гардеробу

Стиліст розповіла, в яких пальтах чи куртках ви виглядатимете приголомшливо

Пальто, тренч, куртка, шуба, пуховик чи дублянка – від вибору верхнього одягу на сезон осінь-зима розбігаються очі. Щоб вибрати найпрактичніший і найстильніший варіант, варто придивитися до актуальних тенденцій. До того ж, цьогорічні тренди можна сміливо назвати носибельними.

Про те, який верхній одяг у моді восени та взимку, розповіла стилістка Ната Москаленко в Instagram. Ви зможете легко вибрати не тільки теплий і комфортний виріб, а й гарний, який підкреслить ваш індивідуальний стиль. У топі трендів як мінімум сім варіантів.

Верхній одяг більш ніж на півроку стає невід’ємною частиною нашого гардеробу, тому важливо підійти до його вибору уважно. За словами стилістки, є сім головних тенденцій сезону осінь-зима, серед них:

  • шкіряні тренчі — найтрендовіші в цьому році, хоча класичні габардинові теж ніхто не скасовував
  • бомбери – ця куртка – хіт сезону, досить універсальна річ
  • куртки та пуховики, які за кроєм нагадують жакет — альтернатива зимовим фасонам пальто
  • максі пальто — новий тренд, який трохи потіснив довжину міді
  • укорочене пальто замінить жакет у прохолодну погоду та збереже формули улюблених луків
  • пуховики – у тренді спортивний крій, фасон а-ля кокон, укорочені, мінімалістичні
  • дублянки та шуби – останні моделі залишаються з нами і цього сезону
Шкіряні тренчі
Шкіра — ультратренд сезону
Бомбери
Модний фасон куртки
Коротке пальто
Коротке пальто – незвичайний варіант
Пальто довжини максі
Довжина максі на піку тенденцій
Куртка-жакет
Куртка-жакет — універсальне рішення
Пуховики
Стильні пуховики
Дублянки та шуби
Дублянки та шуби знову актуальні

Раніше "Телеграф" розповідав, які чоботи на піку трендів зимового сезону-2022-2023. Ботфорти, панчохи, труби і не тільки – вибір вас потішить. А також ми розповідали, які трикотажні речі варто додати до гардеробу в холодну пору року.

Теги:
#Мода #Тренди #Верхній одяг