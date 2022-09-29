Топ-6 штанів осіннього сезону: в них вам буде і тепло, і стильно (фото)

Актуальними залишаються багато фасонів стильних штанів, які доповнять ваш осінній лук

У сезоні осінь-зима дизайнери порадували різноманіттям трендів, багато з яких гармонійно вписуються у повсякденні образи. Одна з обов’язкових речей для гардеробу на холодну пору року – штани. Зараз у моді маса моделей, в яких ви виглядатимете стильно і підкреслите тонке почуття смаку.

Про наймодніші фасони штанів на осінь 2022 року розповіла українська стилістка Ната Москаленко (nata_moskalenko_) в Instagram. Є як мінімум сім моделей, які чудово комбінуються як із взуттям на низькому ходу, так і підборами. У штанах восени вам буде зручно й тепло.

З настанням холодного сезону штани стають основним одягом для багатьох дівчат. Тому знати, якими моделями поповнити гардероб, просто необхідно.

Отже, стилістка розповіла, що найбільш трендовими цього сезону будуть щонайменше 6 фасонів, серед них:

карго

палаццо

флейр, або буткат

звужені із защипами на високій талії

спортивні джогери

шкіряні

Стильний лук

Штани із заниженою талією у тренді

Защипи — модний прийом

Трендовий фасон

Шкіра – тренд сезону

Незвичайне поєднання

Такі штани стануть акцентом образу

Розслаблений лук

Монохромний образ

Трендова деталь на штанах

Як писав "Телеграф", цього року у моді дуже багато стильних варіантів верхнього одягу. Тренчі, пальта, куртки, шуби та дублянки – вибір здивує будь-яку модницю. А також ми повідомляли, яке взуття в моді восени-2022 та як підібрати трендову пару чобіт на холодний сезон.