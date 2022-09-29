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Топ-6 штанів осіннього сезону: в них вам буде і тепло, і стильно (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Модні джогери
Модні джогери

Актуальними залишаються багато фасонів стильних штанів, які доповнять ваш осінній лук

У сезоні осінь-зима дизайнери порадували різноманіттям трендів, багато з яких гармонійно вписуються у повсякденні образи. Одна з обов’язкових речей для гардеробу на холодну пору року – штани. Зараз у моді маса моделей, в яких ви виглядатимете стильно і підкреслите тонке почуття смаку.

Про наймодніші фасони штанів на осінь 2022 року розповіла українська стилістка Ната Москаленко (nata_moskalenko_) в Instagram. Є як мінімум сім моделей, які чудово комбінуються як із взуттям на низькому ходу, так і підборами. У штанах восени вам буде зручно й тепло.

З настанням холодного сезону штани стають основним одягом для багатьох дівчат. Тому знати, якими моделями поповнити гардероб, просто необхідно.

Отже, стилістка розповіла, що найбільш трендовими цього сезону будуть щонайменше 6 фасонів, серед них:

  • карго
  • палаццо
  • флейр, або буткат
  • звужені із защипами на високій талії
  • спортивні джогери
  • шкіряні
Стильний образ у сірих тонах
Стильний лук
Штани із заниженою талією
Штани із заниженою талією у тренді
Штани із защипами
Защипи — модний прийом
Модний фасон штанів
Трендовий фасон
Шкіряні штани
Шкіра – тренд сезону
Стильний образ із широкими брюками
Незвичайне поєднання
Стильний фасон штанів
Такі штани стануть акцентом образу
Образ із широкими брюками
Розслаблений лук
Монохромний образ
Монохромний образ
Трендові штани
Трендова деталь на штанах

Як писав "Телеграф", цього року у моді дуже багато стильних варіантів верхнього одягу. Тренчі, пальта, куртки, шуби та дублянки – вибір здивує будь-яку модницю. А також ми повідомляли, яке взуття в моді восени-2022 та як підібрати трендову пару чобіт на холодний сезон.

Теги:
#Мода #Штани #Тренди