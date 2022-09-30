Трикотажні, твідові, плісе: стиліст розповіла, які спідниці в моді цієї осені (фото)

Експерт назвала 8 стильних варіантів на осінню пору

Влітку хочеться носити що? Спідниці! А як похолодає, так багато хто з нас залазить у штани, бо вони зручніші — не треба думати, як вписати в образ колготки. Або як утеплитися, яке взуття одягти.

Проте стиліст Тетяна Бєлявіна не рекомендує списувати спідниці з рахунків у золоту пору. Експерт назвала вісім варіантів спідниць, які чудово можна носити цієї осені.

Шкіряні міді

Як і два роки тому, лідирують шкіряні спідниці міді. Звертаємо увагу на прямі варіанти довжиною міді, спідниці А-силуету. А взагалі вони можуть бути будь-якими! Тільки не в обліпку, довжиною до коліна.

Шкіряні міні

Відмінний варіант продемонструвати ноги, якщо влітку соромитесь. Одягаємо щільні колготки.

Плісе

Хтось казав, що вони здають позиції, але вони ще в тренді. Беремо лише щільні або з принтом гарних відтінків. Уникаємо оксамитових, тонких шифонових та спідниць на резинці, які погано "сідають" на більшість фігур.

Стьобані спідниці

Хороший варіант для укороченого верхнього одягу. Точно продувати не буде. Та й цікавий варіант для різноманітності. Дивимося легкого А-силуету, та й міні теж.

Трикотажні спідниці

Складний варіант, оскільки трохи помилився і всі огріхи фігури відразу на показ. Тому вибираємо щільний трикотаж, який добре тримає форму та не обтягує.

Твідові спідниці

Тут найкращі міні варіанти. Вибираємо цікаві варіанти з принтом або з обробкою. Також носимо із щільними колготками, чоботами-трубами чи грубими черевиками.

Легкі спідниці

А чому б і ні? З чоботями легкі спідниці виглядають дуже чудово. А якщо ще буде різниця фактур (легка тканина + фактурний трикотаж), стильність комплекту зростає в рази. Додайте сюди ще різницю фактур із взуттям (легка тканина + шкіра/замша чобіт), що також додасть стильних балів. Тільки запасіться антистатиком, оскільки такі спідниці страшенно липнуть до колготок.

Спідниці із запахом

Вибираємо із щільної тканини, можна шкіряні. Ще один фасон у гардероб для різноманітності.

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