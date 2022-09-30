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Трикотажні, твідові, плісе: стиліст розповіла, які спідниці в моді цієї осені (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Автор
Які осінні спідниці в моді у 2022 році Новина оновлена 30 вересня 2022, 16:09
Які осінні спідниці в моді у 2022 році

Експерт назвала 8 стильних варіантів на осінню пору

Влітку хочеться носити що? Спідниці! А як похолодає, так багато хто з нас залазить у штани, бо вони зручніші — не треба думати, як вписати в образ колготки. Або як утеплитися, яке взуття одягти.

Проте стиліст Тетяна Бєлявіна не рекомендує списувати спідниці з рахунків у золоту пору. Експерт назвала вісім варіантів спідниць, які чудово можна носити цієї осені.

Шкіряні міді

Як і два роки тому, лідирують шкіряні спідниці міді. Звертаємо увагу на прямі варіанти довжиною міді, спідниці А-силуету. А взагалі вони можуть бути будь-якими! Тільки не в обліпку, довжиною до коліна.

Шкіряні міді спідниці

Шкіряні міні

Відмінний варіант продемонструвати ноги, якщо влітку соромитесь. Одягаємо щільні колготки.

Шкіряні міні спідниці

Плісе

Хтось казав, що вони здають позиції, але вони ще в тренді. Беремо лише щільні або з принтом гарних відтінків. Уникаємо оксамитових, тонких шифонових та спідниць на резинці, які погано "сідають" на більшість фігур.

Плісе спідниці

Стьобані спідниці

Хороший варіант для укороченого верхнього одягу. Точно продувати не буде. Та й цікавий варіант для різноманітності. Дивимося легкого А-силуету, та й міні теж.

Стьобані спідниці

Трикотажні спідниці

Складний варіант, оскільки трохи помилився і всі огріхи фігури відразу на показ. Тому вибираємо щільний трикотаж, який добре тримає форму та не обтягує.

Трикотажні спідниці

Твідові спідниці

Тут найкращі міні варіанти. Вибираємо цікаві варіанти з принтом або з обробкою. Також носимо із щільними колготками, чоботами-трубами чи грубими черевиками.

Твідові спідниці

Легкі спідниці

А чому б і ні? З чоботями легкі спідниці виглядають дуже чудово. А якщо ще буде різниця фактур (легка тканина + фактурний трикотаж), стильність комплекту зростає в рази. Додайте сюди ще різницю фактур із взуттям (легка тканина + шкіра/замша чобіт), що також додасть стильних балів. Тільки запасіться антистатиком, оскільки такі спідниці страшенно липнуть до колготок.

Легкі спідниці

Спідниці із запахом

Вибираємо із щільної тканини, можна шкіряні. Ще один фасон у гардероб для різноманітності.

Спідниці із запахом

Раніше "Телеграф" писав, які джинси знаходяться у тренді восени 2022 року, а також, з чим носити їх у холодну пору.

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#Мода #Спідниці #Тренди #Мода 2022