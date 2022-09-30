Як виглядає трендове взуття осені-2022: хіти золотої пори (фото)

У моді черевики, козаки, ботильйони та інші моделі актуального взуття цієї осені

Що взувати, коли в кросах та лоферах вже холодно? Хоча деякі примудряються носити кросівки навіть у морози, крім цього зручного взуття є ще безліч стильних варіантів для нечастих теплих осінніх днів і для холоднішої пори.

Стиліст та модний блогер Катерина (keepcalmgetstylish) показала приклади трендових фасонів осіннього взуття. У списку трендів: черевики на шнурку та челсі, ботильйони, козаки, жокейські чоботи, чоботи-труби і ботфорти.

Черевики на шнурку

Черевики челсі

Ботильйони

Козаки

Жокейські чоботи

Чоботи-труби

Ботфорти

Раніше "Телеграф" писав, які джинси знаходяться у тренді восени 2022 року, а також, з чим носити їх у холодну пору.