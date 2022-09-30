Оверсайз поступово йде: які фасони піджаків у моді восени-2022 (фото)

З піджаком восени можна скласти масу стильних образів

Цього сезону в тренди повертається низька посадка та приталені силуети, тоді як оверсайз, який завоював любов багатьох модниць, поступово йде з піку актуальних тенденцій. Щоби вибрати стильний жакет на осінь-2022, потрібно врахувати кілька простих правил.

Про наймодніші фасони піджаків в осінній період пише стилістка Ната Москаленко в Instagram. Зараз у топі тенденцій жакети з "родзинкою", тож ця річ чудово урізноманітнить ваш осінній гардероб і додасть будь-якому луку трендовості.

За словами стилістки, цього сезону не те, щоб потрібно було прибрати з шафи оверсайз, але його трохи тіснять моделі з об’ємними плечима і більш вираженою лінією талії. В останніх колекціях активно представлені більш приталені та прямі моделі з класичною лінією плеча.

Крім того, окремо стилістка виділяє жакети з об’ємними рукавами або декоративними елементами крою, які гіпертрофують ці рукави. Ще одна ознака актуального піджака — асиметрична або завищена застібка.

Яскрава модель

Приталений силует знову в моді

Об’ємні рукави — модний тренд

Актуальний костюм

Актуальний фасон

Як писав "Телеграф", цього року у моді дуже багато стильних варіантів верхнього одягу. Тренчі, пальта, куртки, пуховики, шуби та дублянки – вибір здивує будь-яку модницю. А також ми повідомляли, яке взуття в моді восени-2022 та як підібрати трендову пару чобіт на холодний сезон.