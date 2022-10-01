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Як вибрати колготки на осінь? Стильні ідеї від тілесних до кольорових (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Які колготки актуальні восени 2022 року
Які колготки актуальні восени 2022 року

Також розповідаємо, як комбінувати різні колготки з осіннім взуттям

У будь-якому образі важлива кожна деталь. Свій лук представниці прекрасної статі повинні доповнювати не лише аксесуарами, макіяжем, а й правильно підібраними колготками.

Стиліст Ірина Катихіна розповіла не лише про тренди колготок, а й про те, як їх поєднувати із взуттям.

Тілесні колготки

Ідеальна щільність – не вище 15 den. Колір колготок має бути максимально наближеним до тону вашої шкіри. Колготки мають бути без блиску. Тілесні колготки носимо зі світлим взуттям. Якщо у вас темне взуття та світла спідниця, то гармонійніше виглядатимуть тілесні колготки. З кедами та кросівками — додаємо шкарпетки, які має бути видно.

Тілесні колготки

Чорні колготки

Без блиску. Колготки щільністю від 70 den приховують усі недосконалості та роблять ноги стрункішими. Чорні колготки носимо з темним взуттям.

Чорні колготки

Коричневі колготки

Протипоказаний блиск. Коричневі колготки добре доповнюють образи з бежевим, зеленим, синім одягом. Добре, якщо коричневий колір буде присутній в аксесуарах чи принтах. Не варто поєднувати із коричневими колготками білі речі. Звертайте увагу на щільність. Тонкий капрон коричневого кольору краще поєднувати з легкими сукнями та спідницями із шифону, шовку, бавовни. Більш щільний капрон добре поєднується з трикотажем, твідом, денімом, замшею.

Коричневі колготки

Кольорові колготки

Рекомендована щільність від 70 den. Вони повинні поєднуватися з одним із елементів образу — взуттям або сумкою, ременем, шапкою чи іншою річчю.

Кольорові колготки

Колготки із принтом

Колготки із принтом візуально розширюють ноги, тому носимо з обережністю. Колір взуття підбираємо у тон основного кольору колготок.

Колготки із принтом

Раніше "Телеграф" розповідав, яких помилок припускаються навіть досвідчені модниці при виборі шкарпеток.

Теги:
#Мода #Тренди #Колготки #Мода 2022