Шкіряні штани 2022: як не помилитися з покупкою тренду цієї осені — поради стиліста (фото)

Один із головних трендів осені-2022 — шкіряні штани

Ви купили собі шкіряні штани? Якщо ні, то дарма, тому що вони: 1) допоможуть осучаснити ваші не зовсім сучасні верхи; 2) у холодний сезон вони не продуваються. Але якщо ви не вмієте вибирати матеріал та фасон таких штанів, то вийде не сучасний образ, а черговий провал та розчарування.

Про те, як уникнути помилок при виборі шкіряних штанів на осінь, розповіла стиліст та модний блогер Тетяна Бєлявіна.

Матеріал. Виробники можуть писати будь-що. Це зовсім не має значення, тому що не допомагає вибрати якісний матеріал. "Мої штани з поліестеру, але в них не спекотно в приміщенні, вони не замерзають у мороз. Але я зовсім не впевнена, що інша модель з цим же складом так себе поведе", — зазначає стиліст.

На що звертаємо увагу при виборі шкіряних штанів

Блиск

Якщо тканина сильно блищить, це привід відмовитися від покупки. Якщо штани чорного кольору, то виходить штани з високим градусом драматичного стилю і навряд чи підійдуть у ваш базовий гардероб. Активно можуть блищати не лише чорні варіанти. Вибираємо матовий матеріал.

Товщина тканини

Якщо матеріал тонкий, він збиратиметься складками і прилипатиме до ніг, навіть якщо це широкі штани. Якісний варіант триматиме форму. Подивіться, як поводиться якісна тканина на широких та вузьких моделях.

Оформлення пояса — резинка

Стало модно робити штани на резинці та з куліскою. Так, це класний варіант із кроп-топом. Але якщо ви так носити не збираєтеся, а натягуватимете щось зверху, то для вашої фігури все буде дуже сумно, бо нижче резинки штани розширюються численними складками.

Оформлення пояса — широкий пояс з оборкою

Дуже невигідний для багатьох фігур. Не варто брати модну шкіру на застарілому фасоні. Найоптимальніший варіант — це звичайний пояс, як у чоловічих штанів.

Фасон

"Я не знаю, як вони це роблять, але найчастіше в районі живота та стегон утворюється пузир. Скільки таких варіантів я бачу при розборі гардеробів, не порахувати!", - зазначає стиліст. Вона додала, що все ж таки можна знайти варіанти і без цієї проблеми.

Раніше "Телеграф" писав, як правильно вибрати колготки на осінь. А також, як їх правильно комбінувати із різним взуттям.