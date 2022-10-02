Як стильно носити шарф: наймодніші поєднання з верхнім одягом (фото)

Носимо шарф стильно у холодних сезонах

Не секрет, що шарф – це не тільки тепла деталь у жіночому гардеробі, але й дуже стильний аксесуар, який, у свою чергу, потрібно правильно стилізувати із верхнім одягом.

Стиліст SAMAL SAN докладно розповіла, як носити цей елемент з верхнім одягом та яких помилок уникати у поєднаннях. Своїми порадами експерт поділилася в Інстаграмі.

Шарф і верхній одяг в одному відтінку, але різних фактур — завжди цікаве і вдале поєднання. Також шарф цілком може бути акцентом в образі.

Шапка і шарф необов’язково повинні створювати комплект, вони можуть бути в різних відтінках, але схожих фактур, або єдиного кольору, але різні за фактурою. Також шапка може дублювати один із кольорів принта на шарфі.

Чим щільніша тканина верхнього одягу, тим щільніший шарф. Тонкі хустки та палантини, пов’язані поверх верхнього одягу, виглядають невдало.

Один зі способів носити об’ємний шарф – накинувши його на плечі та перехопивши у талії ременем. Цей спосіб підходить для шарфів із тонкої вовни. Можна вибрати тканину як контрастну до верхнього одягу, так і в одному відтінку.

Якщо верхній одяг зі складним коміром (об’ємний комір, комір стійка та ін.), одягаємо шарф під верхній одяг. Не варто пов’язувати шарф навколо, нагромаджуючи його зверху.

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