Невід‘ємна частина осіннього гардероба: тренди верхнього одягу, які варто мати цього сезону (фото)

Розбираємось, що купити і що носити цієї осені

Більш як на пів року верхній одяг стає невід‘ємною частиною нашого гардероба.

Персональний стиліст Ната Москаленко розповіла, який теплий одяг варто придбати, щоб бути стильною цієї осінньої пори.

Шкіряні тренчі — саме вони будуть найтрендовішими, хоча класичні габардинові теж ніхто не відміняв.

Бомбери — найхітовіша куртка сезону. Беремо однозначно.

Куртки та пуховики, які за кроєм нагадують жакет, будуть альтернативою пальто.

Максі пальто — новий тренд, який трохи потіснив міді.

Вкорочене пальто замінить жакет в прохолодну погоду і збереже формули улюблених луків.

Пуховики — спорт, кокон, вкорочені, мінімалістичні — в тренді всі.

Дублянки та шуби переходять в новий сезон, тому виймайте торішні або сміливо купуйте їх цього сезону.

Раніше "Телеграф" писав, які колготки в моді восени-2022, а також, яке найтрендовіше взуття цієї пори.