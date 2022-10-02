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Невід‘ємна частина осіннього гардероба: тренди верхнього одягу, які варто мати цього сезону (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Який верхній одяг в моді восени 2022 року - поради стиліста Новина оновлена 02 жовтня 2022, 11:27
Який верхній одяг в моді восени 2022 року - поради стиліста

Розбираємось, що купити і що носити цієї осені

Більш як на пів року верхній одяг стає невід‘ємною частиною нашого гардероба.

Персональний стиліст Ната Москаленко розповіла, який теплий одяг варто придбати, щоб бути стильною цієї осінньої пори.

  • Шкіряні тренчі — саме вони будуть найтрендовішими, хоча класичні габардинові теж ніхто не відміняв.
Шкіряні тренчі
  • Бомбери — найхітовіша куртка сезону. Беремо однозначно.
Бомбери
  • Куртки та пуховики, які за кроєм нагадують жакет, будуть альтернативою пальто.
Куртки та пуховики
  • Максі пальто — новий тренд, який трохи потіснив міді.
Максі пальто
  • Вкорочене пальто замінить жакет в прохолодну погоду і збереже формули улюблених луків.
Вкорочене пальто
  • Пуховики — спорт, кокон, вкорочені, мінімалістичні — в тренді всі.
Пуховики
  • Дублянки та шуби переходять в новий сезон, тому виймайте торішні або сміливо купуйте їх цього сезону.
Дублянки та шуби

Раніше "Телеграф" писав, які колготки в моді восени-2022, а також, яке найтрендовіше взуття цієї пори.

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#Мода #Плаття #Мода 2022