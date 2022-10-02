Для тих, кому не підходять звичайні шапки: 10 трендових альтернатив від капора до хустки (фото)
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Цього року у моді дуже багато стильних головних уборів
Капор, панама, берет, кепка, косинка та балаклава – неповний список головних уборів, які чудово замінять шапку. Багатьом дівчатам шапка здається непрактичною і такою, що псує образ. Комусь цей звичайний для холодів предмет гардеробу просто набрид. На щастя, тренди сезону зима-осінь потішать, у тому числі у виборі головних уборів.
Про найстильніші альтернативи шапці восени чи взимку пише українська стилістка purpur.stylist в Instagram. Є щонайменше 10 стильних варіантів утеплити голову та шию в холодну пору року. Така річ урізноманітнить ваш гардероб і зробить ваш образ трендовим і красивим навіть у лютий мороз.
Які альтернативи шапці пропонує стилістка:
- Шапка-вушанка — ідеальний варіант для круглих облич, бо компенсує обсяг. Один із найтепліших варіантів.
- Косинка — жіночне та ніжне рішення. Дуже стильно виглядатиме у поєднанні з окулярами. Це може бути не лише шерсть, а й шкіряні вироби, лакові моделі або об’ємне плетіння, прошита плащова тканина на кшталт матеріалу для пуховиків.
- Капор яскравого кольору – гарний спосіб компенсувати бліду шкіру та похмуру погоду взимку.
- Балаклава – підійде дівчатам з виразними вилицями, лінією щелепи та загостреними рисами.
- Кепка й хустка – ще торік це поєднання було на всіх світових подіумах. Краще вибирайте атласні та глянсові хустки у поєднанні з кепкою зі шкірозамінника або жорсткого деніму.
- Берет і хустка – ще один нетривіальний мікс. Шикарно виглядатиме з пальто або об’ємною курткою.
- Панама – для дівчат із круглими щічками бажана глибока посадка, така, щоб навіть трохи прикривала брови.
- Шапка з минулого століття – по суті чепчик, який носили модниці за минулих часів. Свіжий тренд.
- Кепка, як у серіалі "Гострі козирки" — на сезон холодів у складі має бути шерсть.
Раніше "Телеграф" розповідав про тренди верхнього одягу сезону осінь-зима.