Для тих, кому не підходять звичайні шапки: 10 трендових альтернатив від капора до хустки (фото)

Цього року у моді дуже багато стильних головних уборів

Капор, панама, берет, кепка, косинка та балаклава – неповний список головних уборів, які чудово замінять шапку. Багатьом дівчатам шапка здається непрактичною і такою, що псує образ. Комусь цей звичайний для холодів предмет гардеробу просто набрид. На щастя, тренди сезону зима-осінь потішать, у тому числі у виборі головних уборів.

Про найстильніші альтернативи шапці восени чи взимку пише українська стилістка purpur.stylist в Instagram. Є щонайменше 10 стильних варіантів утеплити голову та шию в холодну пору року. Така річ урізноманітнить ваш гардероб і зробить ваш образ трендовим і красивим навіть у лютий мороз.

Які альтернативи шапці пропонує стилістка:

Шапка-вушанка — ідеальний варіант для круглих облич, бо компенсує обсяг. Один із найтепліших варіантів.

— ідеальний варіант для круглих облич, бо компенсує обсяг. Один із найтепліших варіантів. Косинка — жіночне та ніжне рішення. Дуже стильно виглядатиме у поєднанні з окулярами. Це може бути не лише шерсть, а й шкіряні вироби, лакові моделі або об’ємне плетіння, прошита плащова тканина на кшталт матеріалу для пуховиків.

— жіночне та ніжне рішення. Дуже стильно виглядатиме у поєднанні з окулярами. Це може бути не лише шерсть, а й шкіряні вироби, лакові моделі або об’ємне плетіння, прошита плащова тканина на кшталт матеріалу для пуховиків. Капор яскравого кольору – гарний спосіб компенсувати бліду шкіру та похмуру погоду взимку.

– гарний спосіб компенсувати бліду шкіру та похмуру погоду взимку. Балаклава – підійде дівчатам з виразними вилицями, лінією щелепи та загостреними рисами.

– підійде дівчатам з виразними вилицями, лінією щелепи та загостреними рисами. Кепка й хустка – ще торік це поєднання було на всіх світових подіумах. Краще вибирайте атласні та глянсові хустки у поєднанні з кепкою зі шкірозамінника або жорсткого деніму.

– ще торік це поєднання було на всіх світових подіумах. Краще вибирайте атласні та глянсові хустки у поєднанні з кепкою зі шкірозамінника або жорсткого деніму. Берет і хустка – ще один нетривіальний мікс. Шикарно виглядатиме з пальто або об’ємною курткою.

– ще один нетривіальний мікс. Шикарно виглядатиме з пальто або об’ємною курткою. Панама – для дівчат із круглими щічками бажана глибока посадка, така, щоб навіть трохи прикривала брови.

– для дівчат із круглими щічками бажана глибока посадка, така, щоб навіть трохи прикривала брови. Шапка з минулого століття – по суті чепчик, який носили модниці за минулих часів. Свіжий тренд.

– по суті чепчик, який носили модниці за минулих часів. Свіжий тренд. Кепка, як у серіалі "Гострі козирки" — на сезон холодів у складі має бути шерсть.

Берет з хусткою — тренд

Косинки на піку тенденцій

Капор — стиль та зручність в одному флаконі

Найтепліший варіант

Балаклава — вибір модниць цього сезону

Стильна альтернатива шапці

Дуже незвичайно

Трендова модель

Топовий головний убір

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