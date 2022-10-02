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Бомбери, карго, 90-ті та металік: топ-10 модних тенденцій, які залишаються з нами на осінь і зиму (фото)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Бомбери не втрачають популярності
Бомбери не втрачають популярності

Цього сезону багато трендів вже знайомі, але дещо тільки підкорює подіуми

Дизайнери вже представили колекції на найближчу осінь-зиму. Багато тенденцій залишилися з минулих сезонів, наприклад карго та бомбери. А ось готичний чорний колір і хутряні елементи на верхньому одязі – нові ідеї, які активно представлені у показах.

Про головні тренди осені та зими розповідає українська стилістка Ната Москаленко в Instagram. За її словами, є щонайменше 10 позицій, до яких варто придивитися. На щастя, мода цього року радує ідеями, які підходять для звичайного життя, а не лише подіуму.

Стилістка зазначає, що основною тенденцією останніх років є уповільнення моди, тому багато речей з минулих сезонів можемо продовжувати носити.

Серед топ-10 трендів сезону осінь-зима цього року:

  • Стиль "преппі" та його інтерпретації. Це елементи шкільного стилю у образах. Наприклад: міні-спідниці в складку, гольфи та шкарпетки з відповідним взуттям, в’язані жилети з сорочкою.
  • Total pink. Рожевий колір дуже актуальний цього сезону, у тому числі у варіантах тотал луку.
  • Мінімалізм на кшталт 90-х. Можна згадати дитинство чи молодість, а також переглянути старі фільми для натхнення на стильні образи.
  • Чорний у готичному стилі. Монохромні луки у чорному кольорі найкраще передають дух готики.
  • Бомбери – шкіряні, атласні, нейлонові.
  • Максі та міні. Цього сезону міді відходить убік. Міні стилістка радить носити у варіанті спідниць, шортів та суконь.
  • Хутряні оторочки на верхньому одязі. Коміри, подоли й манжети пальто та дублянок прикрашає цієї осені натуральне і штучне хутро.
  • Металік. Аксесуари й одяг зі шкіри та сітки з металевим блиском стилістка рекомендує сміливо носити навіть у повсякденних образах.
  • Штани-карго. У холодну пору року його можна поєднувати з лонгслівами, бомберами, пальтами та жакетами.
Хутряні облямівки на пальто
Пік сезону
Довжина максі
Міді вже не в тренді
Металік
Додайте блиск
Стиль преппі
Шкільна естетика
Бомбери
Стильно та тепло
Мінімалізм 90-х
Лаконічні образи
Готика в моді
Готичні нотки
Яскравий рожевий колір
Трендовий колір
Карго штани
Карго залишаються на піку тенденцій

Раніше "Телеграф" розповідав, який верхній одяг у моді восени та взимку 2022 року.

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#Мода #Стиль #Тренди