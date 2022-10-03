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Ці пальта швидко перетворять вас на бабусю: чим замінити, щоб не було соромно перед подругами (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Яке пальто актуальне восени 2022 року Новина оновлена 03 жовтня 2022, 11:39
Яке пальто актуальне восени 2022 року

Позбавляємося пальта "з минулого"

Пальто входить до списку модних трендів верхнього одягу цієї осені. Необхідно відзначити, що саме від верхнього одягу залежить, чи буде яка-небудь спідниця/сукня/штани носитися чи ні.

Припустимо, у вас є спідниця міді, а весь верхній одяг цього сезону довжиною по коліно. Зі спідницею міді поєднуватися не буде, і вона пролежить до тепла. Тому так важливо, щоб верхній одяг був різної довжини, залежно від ваших низів. Стиліст Тетяна Бєлявіна розповіла, які моделі вже остаточно застаріли, а також про альтернативи пальта, які актуальні цієї осені.

Заплануйте собі нове пальто, якщо вашому багато років. Але вибирати треба правильно, оскільки в магазинах продається багато застарілих варіантів — із круглим коміром, укороченим рукавом, блискавкою, капюшоном, прилеглим силуетом, з оздобленням кантами або різною тканиною.

Коротке пальто

Якщо ви хочете коротке пальто, краще вибирайте або пальто-сорочку, або пальто-жакет. Всі варіанти з круглими вирізами проходимо повз.

Коротке пальто

Довжина пальта +/- коліно

Комір стійку міняємо на сорочковий комір або англійський лацкан. Пам’ятаємо, що рукав має бути повним.

Довжина пальта

Пальто-халат

Головне тут – це прилягання. Пальто не повинно бути обліплене, трохи свободи і повітря зовсім не зашкодить. Для такого пальта краще вибирати довжину міді.

Пальто-халат

Пальто у клітку

Клітка в тренді. Але тільки клітка не зробить ваше пальто сучасним. Усі правила, описані вище, працюють і тут. Щоб клітка вас не повнила, не вибирайте велику і контрастну.

Пальто в клітку

Застібка на пальто

Прибираємо пальто на блискавці, з одним ґудзиком. Вибираємо або приховану застібку, або ґудзики, або пальто-халат.

Застібка на пальто

Капюшон на пальто

Драпове пальто з капюшоном застаріло. Або без, або тоді нехай це буде не драп.

Капюшон на пальто

Раніше "Телеграф" писав, які колготки в моді восени-2022, а також, яке саме трендове взуття цієї пори.

Теги:
#Мода #Тренди #Пальто #Антітренд #Верхній одяг #Мода 2022