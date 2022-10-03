У такому одязі ви виглядатимете безглуздо: три ознаки, які видають відсутність смаку (фото)

Якщо у вашому образі є одна з цих помилок, це говорить про поганий смак

Навіть якщо ви стежите за останніми трендами сезону осінь-зима, ваш образ може бути зіпсований усього лише через одну маленьку деталь. Такі, здавалося б, незначні нюанси, як колір колготок, можуть зробити ваше вбрання несдолугим.

Про те, що в образі вкаже на поганий тон, пише стилістка Анна Івашова в Instagram. За її словами, є щонайменше три стильні помилки, які часто припускаються дівчатами. Запам’ятайте, як одягатися не потрібно, і завжди виглядатимете актуально та красиво.

Так, стилістка назвала три ознаки, що видають відсутність смаку. По-перше, це колготки "кольору засмаги". Стилістка рекомендує вибирати матові колготки у колір шкіри щільністю 15 ден. Якщо немає потреби дотримуватися дрескоду, то можна спробувати замінити на чорні колготки. Погодьтеся, що виглядає дуже неприродно, коли колір рук відрізняється від кольору ніг.

Колготки можуть зруйнувати лук

Друга звичка-антитренд — спідня білизна, що стирчить з-під одягу. Не йдеться про тренд 00-х, що повернувся до нас. Деталі бюстгальтера, що стирчать, тільки здешевлять образ. Тому стилістка радить вибирати або контрастну спідню білизну, щоби це було акцентом, або безшовні комплекти.

Між писком моди та недолугою помилкою велика різниця

По-третє, недолуго виглядає одяг невідповідного розміру. Напевно, це траплялося з кожним, коли наша улюблена річ "сіла" чи ми з неї "виросли". Стилістка наголошує: маленькі вам речі не можна продовжувати носити. Одяг має "дихати".

Сорочка повинна "дихати"

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