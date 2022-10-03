Яку куртку вибрати: топ-6 фасонів верхнього одягу, які ідеально впишуться до осіннього гардеробу (фото)

Плащі, бомбери, куртки-халати — вибір цього року приємно вразить будь-яку модницю

У трендах сезону осінь-зима яскрава шкіра та незвичайні фактури, якщо говорити про верхній одяг. До вибору куртки потрібно підходити уважно, адже ця річ прослужить вам кілька місяців. Верхній одяг повинен поєднувати в собі зручність, практичність і стиль.

Про найтрендовіші фасони курток і варіацію цього базового верхнього одягу пише модне видання Style Caster. Є як мінімум шість варіантів, які зігріють вас цієї осені та допоможуть створити актуальний і цікавий лук.

Цього сезону в моді довгий чорний шкіряний плащ майже такий, як був у головного героя фільму "Матриця" Нео. Це такий собі гібрид чорної "шкірянки" у стилі гранж та класичного тренчу. Тож якщо вам набридли звичні варіанти верхнього одягу, такий трендовий фасон – ваш вибір.

Майже такий, як у Нео та Трініті

Несподівано, але так званий стиль білизни проявляється і в трендах на верхній одяг. Куртки а-ля спальні халати виглядають дуже незвично, але затишно. У моді прозорість та пастельні відтінки. Якщо любите вінтаж, то сміливо приміряйте такий незвичайний варіант.

Вінтажні а-ля плащі

Куртки оверсайз із незвичайними фактурами стали хітом у колекціях Bottega Veneta, Versace та Diesel. Матеріал має ту саму структуру, що і хутряна куртка, але без натурального (або штучного) хутра. Яскраві забарвлення не дозволять вам залишитися непоміченою.

Колір та фактурність — писк сезону

Тренд на чорну шкіряну куртку спадає. Вперед вириваються барвисті шкіряні моделі. Яскрава куртка зі шкіри має виглядати багато за тоном і текстурою, як і чорна. Також, як і у випадку з чорною "шкірянкою", ви можете носити її поверх водолазок, толстовок і джемперів протягом усього року.

Стильні куртки

А ось класичний однотонний плащ у бежевих та коричневих тонах поступається дорогою новим візерунчастим фасонам. У моді безліч кольорів — від газетного принта до забарвлення тай-дай.

Не бійтеся принта

Куртка-бомбер все міцніше займає свої позиції у трендах цього року. Актуальні як витонченіші моделі на теплу осінню погоду, так і маскулінні фасони та яскраві кольори.

Найбільш трендовий фасон — бомбер

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