Яку куртку вибрати: топ-6 фасонів верхнього одягу, які ідеально впишуться до осіннього гардеробу (фото)
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Плащі, бомбери, куртки-халати — вибір цього року приємно вразить будь-яку модницю
У трендах сезону осінь-зима яскрава шкіра та незвичайні фактури, якщо говорити про верхній одяг. До вибору куртки потрібно підходити уважно, адже ця річ прослужить вам кілька місяців. Верхній одяг повинен поєднувати в собі зручність, практичність і стиль.
Про найтрендовіші фасони курток і варіацію цього базового верхнього одягу пише модне видання Style Caster. Є як мінімум шість варіантів, які зігріють вас цієї осені та допоможуть створити актуальний і цікавий лук.
Цього сезону в моді довгий чорний шкіряний плащ майже такий, як був у головного героя фільму "Матриця" Нео. Це такий собі гібрид чорної "шкірянки" у стилі гранж та класичного тренчу. Тож якщо вам набридли звичні варіанти верхнього одягу, такий трендовий фасон – ваш вибір.
Несподівано, але так званий стиль білизни проявляється і в трендах на верхній одяг. Куртки а-ля спальні халати виглядають дуже незвично, але затишно. У моді прозорість та пастельні відтінки. Якщо любите вінтаж, то сміливо приміряйте такий незвичайний варіант.
Куртки оверсайз із незвичайними фактурами стали хітом у колекціях Bottega Veneta, Versace та Diesel. Матеріал має ту саму структуру, що і хутряна куртка, але без натурального (або штучного) хутра. Яскраві забарвлення не дозволять вам залишитися непоміченою.
Тренд на чорну шкіряну куртку спадає. Вперед вириваються барвисті шкіряні моделі. Яскрава куртка зі шкіри має виглядати багато за тоном і текстурою, як і чорна. Також, як і у випадку з чорною "шкірянкою", ви можете носити її поверх водолазок, толстовок і джемперів протягом усього року.
А ось класичний однотонний плащ у бежевих та коричневих тонах поступається дорогою новим візерунчастим фасонам. У моді безліч кольорів — від газетного принта до забарвлення тай-дай.
Куртка-бомбер все міцніше займає свої позиції у трендах цього року. Актуальні як витонченіші моделі на теплу осінню погоду, так і маскулінні фасони та яскраві кольори.
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