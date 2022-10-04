Тепловий захист на осінь: найстильніші светри, які у тренді у 2022 році (фото)

Правильно обрана модель светра зігріє вас холодної пори.

З кожним днем на вулиці стає все холодніше і холодніше, адже це тільки осінь, а попереду ще й зима. Щоб не замерзнути цієї пори, потрібно поповнити свій гардероб теплими речами, і в цей список обов’язково повинен входити теплий светр, в який можна буде укутатися і зігрітися. Також раніше, ми розповідали які штани будуть у тренді на осінь 2022, щоб ви могли скласти ультрамодний лук.

Стиліст Анна Мишаївна у своєму модному Інстаграм-блозі виділила п’ять основних фасонів светрів, які вже перебувають на піку актуальності. Тож якщо ви ще не поповнили свій осінньо-зимовий гардероб теплим светром – зверніть увагу на ці моделі.

Светри 2022: найтрендовіші моделі цієї осені

Светри з горлом. Вільні, об’ємні, різної довжини, можливо на горлі блискавка або ґудзики. З різними рукавами. З різної пряжі, меринос, ангора, мохер тощо.

Светри з різним вирізом. Круглий, відкладний, V виріз.

Круглий, відкладний, V виріз. Светри з малюнком та з 8/косами.

Об’ємні кардигани.

Дуже зараз цінується ручна в’язка, прямий мега тренд, якщо вмієте в’язати, то діставайте спиці і вперед.

Раніше "Телеграф" писав, які колготки в моді восени-2022, а також, яке трендове взуття цієї пори.