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Тепловий захист на осінь: найстильніші светри, які у тренді у 2022 році (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Найтрендовіші светри осені 2022 Новина оновлена 04 жовтня 2022, 08:38
Найтрендовіші светри осені 2022

Правильно обрана модель светра зігріє вас холодної пори.

З кожним днем на вулиці стає все холодніше і холодніше, адже це тільки осінь, а попереду ще й зима. Щоб не замерзнути цієї пори, потрібно поповнити свій гардероб теплими речами, і в цей список обов’язково повинен входити теплий светр, в який можна буде укутатися і зігрітися. Також раніше, ми розповідали які штани будуть у тренді на осінь 2022, щоб ви могли скласти ультрамодний лук.

Стиліст Анна Мишаївна у своєму модному Інстаграм-блозі виділила п’ять основних фасонів светрів, які вже перебувають на піку актуальності. Тож якщо ви ще не поповнили свій осінньо-зимовий гардероб теплим светром – зверніть увагу на ці моделі.

Светри 2022: найтрендовіші моделі цієї осені

  • Светри з горлом. Вільні, об’ємні, різної довжини, можливо на горлі блискавка або ґудзики. З різними рукавами. З різної пряжі, меринос, ангора, мохер тощо.
  • Светри з різним вирізом. Круглий, відкладний, V виріз.
  • Светри з малюнком та з 8/косами.
  • Об’ємні кардигани.
  • Дуже зараз цінується ручна в’язка, прямий мега тренд, якщо вмієте в’язати, то діставайте спиці і вперед.
Найтрендовіші светри осені 2022
Найтрендовіші светри осені 2022
Найтрендовіші светри осені 2022
Найтрендовіші светри осені 2022
Найтрендовіші светри осені 2022
Найтрендовіші светри осені 2022
Найтрендовіші светри осені 2022
Найтрендовіші светри осені 2022

Раніше "Телеграф" писав, які колготки в моді восени-2022, а також, яке трендове взуття цієї пори.

Теги:
#Мода #Жіноча мода #Осінь #Светр #Теплий светр