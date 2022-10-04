Овчина, пухнасте хутро і не тільки: топ-6 трендів на пальто та дублянки цієї зими (фото)

У моду повертаються хутряні елементи на верхньому одязі та кремові тони пальто

Вже суттєво похолодало, а незабаром розпочнуться й перші морози. Щоб зустріти зиму в теплі та зі стилем, потрібно подбати про вибір верхнього одягу. Тенденції сезону осінь-зима в 2022 році приємно вражають, є величезна кількість красивих фасонів пальто, тренчів і дублянок.

Про те, як вибрати стильний верхній одяг на холодну пору року, пише модне видання whowhatwear. Є щонайменше 6 трендових фасонів у сезоні осінь-зима. У такому пальті ви виглядатимете модно і не замерзнете.

Овчина отримала нове модне дихання і тепер прикрашає найбільш трендовий верхній одяг цього сезону, наприклад, пальта та дублянки. Бренди пропонують як варіанти з натуральної короткої вовни, так і безліч штучних варіацій.

Овчина – теплий тренд

Всім відомий принт "ялинка" продовжує бути актуальним. Клітина – завжди хороший вибір, як і традиційне переплетення, це забарвлення вічне.

Завжди актуальний принт

Пальто з пухнастим коміром та манжетами – тренд, який повернувся до нас із минулих років. У такому верхньому одязі ви виглядатимете дуже елегантно.

Екомех у моді

Кремові пальта теж тримаються на плаву цього сезону. Можливо, це не найпрактичніший колір, але в таких тонах ваш лук виглядатиме шикарніше і багатше.

Жіночне пальто

Шкіряні плащі та тренчі, як у головного героя "Матриці" Нео, завоювали симпатії багатьох дизайнерів цього року. Актуальні як чорні моделі, так і забарвлення у яскравих або приглушених тонах.

Без шкіри цього сезону нікуди

Тенденція поєднаного з пальто шарфа — щось нове. Якщо вам складно підібрати аксесуар до верхнього одягу, такий фасон – найкраще рішення стильно утеплитися.

Новомодний фасон

Раніше "Телеграф" розповідав про найстильніші светри цього сезону.