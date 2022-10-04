Ці розкішні покупки прослужать довгі роки: топ-12 речей, на які варто витратитись (фото)

Щоб виглядати розкішно будь-якої пори року, потрібно придбати кілька стильних речей

Розкішні речі не завжди так, що кричать. Ви можете один раз виділити суму на якісну сумку або фірмову сорочку, а потім носити їх довгі роки. Замість витрат на трендове взуття щосезонно, варто спершу сколотити базу з вічно актуальних пар.

Який одяг, взуття й аксесуари ніколи не виходять із трендів, пише модне видання whowhatwear. Є щонайменше 12 речей предметів "скромної розкоші", на які варто звернути увагу. Вони впишуться в будь-який сезонний гардероб, а не лише осінній та зимовий.

Топ-13 довгограйних речей, на які не шкода грошей:

В’язана сукня. Трикотажні сукні у тренді сезону осінь-зима, особливо красиво вони виглядають у коричневому, бежевому та інших нейтральних відтінках. Білі сорочки на ґудзиках. Іноді немає нічого елегантнішого, ніж біла сорочка оверсайз. Шкіряні чоботи до колін. Варто вкластися в пару високих чобіт, ви не пошкодуєте. Ювелірні вироби з золотим ланцюжком. Намиста та браслети із великих золотих ланцюгів є ключовим акцентом і можуть миттєво зробити простий образ вишуканим. Шовкові вироби (сукні-комбінації чи спідниці). Ця тканина підвищить градус стилю у будь-якому луку. Пальто з верблюжої вовни. Коли справа доходить до верхнього одягу, немає нічого шикарнішого, ніж верблюже пальто. Лофери. Якщо вам потрібне просте, але гарне взуття, яке поєднуватиметься з усім, що у вас є, зверніть увагу на пару шкіряних лоферів. Дорогий годинник. Для більшості з нас розкішний годинник — одна покупка на все життя, тож економити не варто. Піджак. У кожному гардеробі має бути хоча б один блейзер, який можна носити з усім. Чорна шкіряна сумка через плече. Сумки приходять та йдуть, але у чорну шкіряну сумку завжди варто інвестувати. Шкіряний ремінь. Може стати ідеальним завершальним штрихом більшості нарядів. Лаконічні каблучки. Коли справа доходить до вишуканих чи дорогих прикрас, краще зупинитись на мінімалістичному дизайні. Наприклад, це можуть бути золоті каблучки, які носять разом або окремо.

Стильна пара взуття

Розкішний піджак

Сумка — мастхев

Актуальна трикотажна сукня

Додадуть будь-якому образу розкоші

Прикраса на будь-який випадок

Ремінь має бути якісним

Шовк — розкішна тканина

Біла сорочка завжди стане в нагоді

Лаконічність та смак в одному флаконі

Завжди модні чоботи

Таке пальто завжди в топі трендів

Раніше "Телеграф" розповідав, які елементи образу псують вас і вкажуть на поганий смак.