Як носити твідовий жакет восени, щоб не виглядати бабусею: добірка стильних образів (фото)

Без твідового піджака не обійтися в осінньому гардеробі

Піджак – обов’язковий атрибут осінніх образів, завдяки якому можна скласти стильний та цікавий багатошаровий лук. Один із вічно актуальних фасонів – твідовий жакет, який колись вигадала Коко Шанель. З цією тканиною потрібно обережніше, щоб вона не зістарювала вас.

Як вибрати стильний піджак із твіду і з якими речами його поєднувати, розповіла українська стилістка Інна (stylist.inna) в Instagram. Цей жакет при вмілій стилізації можна стати частиною будь-якого луку та гармонійно виглядати як в образі з підборами, так і в кежуал-наряді із взуттям на низькому ходу.

Стилістка поділилася декількома модними секретами про те, як носити твідові жакети, щоб виглядати свіжо та стильно. За її словами, цей піджак, який ніколи не вийде із моди. Ще в 1920 році Коко Шанель створила твідовий жакет, який досі залишається в тренді, змінився лише крій на прямий.

Для того, щоб образ не був надто класичний, стилістка радить поєднувати жакет із футболкою, джинсами, взуттям на низькому ходу для повсякденних виходів. А ось зі шкіряними штанами і туфлями на підборах – для виходу у світ. Крім того, зручно та стильно цей піджак заграє зі спідницею міні й грубим взуттям в образах для прогулянок містом.

Можна і під каблук, і з кросівками

Елегантні образи

Вміла стилізація

Хоч укорочені, хоч прямий

З джинсами теж чудово виглядає

Не бійтеся принта

Вдалий верхній шар

Затишні осінні луки

Піджак зі штанами може виглядати ненудно

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