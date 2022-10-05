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Модні пальта на осінь та зиму, які зроблять вас неперевершеною: топ-8 найактуальніших моделей (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Модні пальто сезону осінь-зима 2022/2023
Модні пальто сезону осінь-зима 2022/2023

Стильних варіантів більш ніж достатньо — кожна модниця з легкістю знайде собі "свою" модель.

Пальто — це один з наймодніших трендів верхнього одягу осені, та й зими, в принципі, теж. Тому якщо ви знаходитесь на етапі вибору стильного вірного одягу, обов’язково зверніть увагу на такий варіант.

Як відзначила стиліст під ніком SAMAL SAN у своєму блозі в Інстаграм, перед тим, як купувати собі пальто, важливо розглянути найстильніші та трендові варіанти та моделі на найближчі сезони, щоб не помилитися з покупкою та інвестувати в актуальну модель, а не в застарілу, яка може зробити з вас бабусю. Щоб такого не сталося, модна експертка поділилася невеликою шпаргалкою на вибір пальта.

Модні пальта сезону осінь-зима 2022/2023: головні тенденції

  • oversize
Модні пальто сезону осінь-зима 2022/2023
  • яскраві кольори
Модні пальто сезону осінь-зима 2022/2023
  • шкіряні, лаковані пальта
Модні пальто сезону осінь-зима 2022/2023
  • біле пальто
Модні пальто сезону осінь-зима 2022/2023
  • довжина максі
Модні пальто сезону осінь-зима 2022/2023
  • картатий принт
Модні пальто сезону осінь-зима 2022/2023
  • бежевий колір
Модні пальто сезону осінь-зима 2022/2023
  • звірячий принт.

Раніше "Телеграф" писав, які колготки в моді восени-2022, а також, яке саме трендове взуття цієї пори.

Теги:
#Мода #Жіноча мода #Стиль #Пальто