Рус

Карго, розрізи і не тільки: топ-9 трендових фасонів джинсів, без яких не обійтися цього сезону (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1012
Джинси – мастхев для будь-якої пори року Новина оновлена 05 жовтня 2022, 18:05
Джинси – мастхев для будь-якої пори року

Найкраще, коли в гардеробі одразу кілька моделей джинсів

Восени-2022 у тренді багато фасонів штанів, у тому числі палаццо, буткат або спортивні джогери. Але навіть якщо у вашому гардеробі є штани, без джинсів не обійтись. Останнім часом дизайнери радують різноманітністю моделей та кольорів джинсів.

Про те, які джинси в моді та які з них впишуться в гардероб сезону осінь-зима, розповіла стилістка й іміджмейкер Ельвіра Ліорзу (@mooneliya) в Instagram. Судячи з модних рекомендацій, є щонайменше дев’ять стильних фасонів джинсів цього сезону.

За словами стилістки, джинси – універсальний предмет гардеробу, який поєднується з будь-яким одягом та підходить під різні образи. Носити їх можна цілий рік, адаптуючись під поточний сезон. Вибираючи джинси, стилістка радить звертати увагу на те, як вони сіли. Одна й та сама модель, але різних брендів може по-різному подавати принади вашої фігури. Тому насамперед стилістка закликала орієнтуватися не на тренди, а на гарну посадку джинсів.

У топ популярних джинсів 2022-2023 входять:

  • Прямі
  • Широкі
  • MOM
  • З розрізами
  • Прямі або широкі з дірками
  • Укорочені
  • Кльош
  • Карго
  • Із заниженою талією
Модні джинси прямі
Базовий фасон
Модні джинси широкі
Ширина у тренді
Модні джинси карго
Карго — пік сезону
Модні джинси кльош
Кльош знову у моді
Модні джинси мом
"Моми" не втрачають актуальності
Модні джинси вкорочені
Акцент на взутті
Модні джинси з дірками
Стильна деталь
Модні джинси з розрізами
Незвичайний крій
Модні джинси з низькою посадкою
Занижена талія повернулася до трендів

Раніше "Телеграф" писав, що осіння погода дозволяє поєднувати одночасно багато одягу, важливо навчитися робити це зі смаком. Стилістка розповіла, що таке багатошаровість у моді та яке головне правило потрібно знати модницям.

Теги:
#Мода #Стиль #Джинси