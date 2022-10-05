Карго, розрізи і не тільки: топ-9 трендових фасонів джинсів, без яких не обійтися цього сезону (фото)

Найкраще, коли в гардеробі одразу кілька моделей джинсів

Восени-2022 у тренді багато фасонів штанів, у тому числі палаццо, буткат або спортивні джогери. Але навіть якщо у вашому гардеробі є штани, без джинсів не обійтись. Останнім часом дизайнери радують різноманітністю моделей та кольорів джинсів.

Про те, які джинси в моді та які з них впишуться в гардероб сезону осінь-зима, розповіла стилістка й іміджмейкер Ельвіра Ліорзу (@mooneliya) в Instagram. Судячи з модних рекомендацій, є щонайменше дев’ять стильних фасонів джинсів цього сезону.

За словами стилістки, джинси – універсальний предмет гардеробу, який поєднується з будь-яким одягом та підходить під різні образи. Носити їх можна цілий рік, адаптуючись під поточний сезон. Вибираючи джинси, стилістка радить звертати увагу на те, як вони сіли. Одна й та сама модель, але різних брендів може по-різному подавати принади вашої фігури. Тому насамперед стилістка закликала орієнтуватися не на тренди, а на гарну посадку джинсів.

У топ популярних джинсів 2022-2023 входять:

Прямі

Широкі

MOM

З розрізами

Прямі або широкі з дірками

Укорочені

Кльош

Карго

Із заниженою талією

Базовий фасон

Ширина у тренді

Карго — пік сезону

Кльош знову у моді

"Моми" не втрачають актуальності

Акцент на взутті

Стильна деталь

Незвичайний крій

Занижена талія повернулася до трендів

Раніше "Телеграф" писав, що осіння погода дозволяє поєднувати одночасно багато одягу, важливо навчитися робити це зі смаком. Стилістка розповіла, що таке багатошаровість у моді та яке головне правило потрібно знати модницям.