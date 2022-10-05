Карго, розрізи і не тільки: топ-9 трендових фасонів джинсів, без яких не обійтися цього сезону (фото)
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Найкраще, коли в гардеробі одразу кілька моделей джинсів
Восени-2022 у тренді багато фасонів штанів, у тому числі палаццо, буткат або спортивні джогери. Але навіть якщо у вашому гардеробі є штани, без джинсів не обійтись. Останнім часом дизайнери радують різноманітністю моделей та кольорів джинсів.
Про те, які джинси в моді та які з них впишуться в гардероб сезону осінь-зима, розповіла стилістка й іміджмейкер Ельвіра Ліорзу (@mooneliya) в Instagram. Судячи з модних рекомендацій, є щонайменше дев’ять стильних фасонів джинсів цього сезону.
За словами стилістки, джинси – універсальний предмет гардеробу, який поєднується з будь-яким одягом та підходить під різні образи. Носити їх можна цілий рік, адаптуючись під поточний сезон. Вибираючи джинси, стилістка радить звертати увагу на те, як вони сіли. Одна й та сама модель, але різних брендів може по-різному подавати принади вашої фігури. Тому насамперед стилістка закликала орієнтуватися не на тренди, а на гарну посадку джинсів.
У топ популярних джинсів 2022-2023 входять:
- Прямі
- Широкі
- MOM
- З розрізами
- Прямі або широкі з дірками
- Укорочені
- Кльош
- Карго
- Із заниженою талією
Раніше "Телеграф" писав, що осіння погода дозволяє поєднувати одночасно багато одягу, важливо навчитися робити це зі смаком. Стилістка розповіла, що таке багатошаровість у моді та яке головне правило потрібно знати модницям.