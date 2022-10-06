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Топ-5 речей, які рятують образ у 100% випадків: в які обов’язково потрібно інвестувати (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Які речі завжди в моді – топ-5 Новина оновлена 06 жовтня 2022, 07:37
Які речі завжди в моді – топ-5

Ці предмети гардероба не залежать від трендів

Для багатьох це, звичайно, прозвучить дивно — інвестувати у речі, але чи знаєте ви, як вираховують вартість речі? Ділимо її вартість на кількість використаних разів. Якщо один раз закупити якісну річ, вона обов’язково прослужить вам довгі роки.

Персональний стиліст та модний блогер Анна Івашова назвала п’ять речей, у які обов’язково потрібно інвестувати. Ці предмети гардероба рятують будь-який образ і за будь-якої "погоди".

Сумка

Насамперед варто інвестувати в мінімалістичну структуровану сумку середнього розміру.

Сумка

Взуття

Пригляньте собі босоніжки на невисокому підборі (5 см), які поєднуються з 90% речей у вашому гардеробі.

Взуття

Верхній одяг

Якісний верхній одяг видно із далеку, також вибирайте той одяг, в якому вам буде тепло.

Верхній одяг

Піджак

Найкраще брати структурований, вільного крою. Такі дуже часто можна зустріти у чоловічих відділах, у вінтажних магазинах.

Піджак

Стейтментові речі

Це може бути яскрава спідниця Prada, або пояс із барокових перлів. Також можна придивитись собі такі речі у вінтажних магазинах.

спідниця

Раніше "Телеграф" писав, які колготки в моді восени-2022, а також, яке найтрендовіше взуття цієї пори.

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#Мода #Мода 2022