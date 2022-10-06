Які чоботи підходять під усі речі: стиліст назвала чотири універсальні варіанти (фото)
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Ці моделі універсальні та впишуться у будь-який гардероб
Осінь — час діставати верхній одяг та чоботи. Але яке взуття вибрати, щоб воно підходило під усі речі і було актуальним? Щоб прикрашало вас та робило образ стильним?
Стиліст Катерина Соколовська назвала 4 універсальні варіанти, які актуальні зараз і будуть у моді довгий час. Вони універсальні та впишуться в будь-який гардероб.
Козаки
Черевики челсі
Класичні ботильйони
Черевики на грубій підошві
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