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Які чоботи підходять під усі речі: стиліст назвала чотири універсальні варіанти (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Які осінні черевики в моді у 2022 році Новина оновлена 06 жовтня 2022, 13:31
Які осінні черевики в моді у 2022 році

Ці моделі універсальні та впишуться у будь-який гардероб

Осінь — час діставати верхній одяг та чоботи. Але яке взуття вибрати, щоб воно підходило під усі речі і було актуальним? Щоб прикрашало вас та робило образ стильним?

Стиліст Катерина Соколовська назвала 4 універсальні варіанти, які актуальні зараз і будуть у моді довгий час. Вони універсальні та впишуться в будь-який гардероб.

Козаки

козаки

Черевики челсі

Черевики челсі

Класичні ботильйони

Класичні ботильйони на шпильці
Класичні ботильйони на шпильці

Черевики на грубій підошві

Черевики на грубій підошві

Раніше "Телеграф" писав, які джинси знаходяться у тренді восени 2022 року, а також, з чим носити їх у холодну пору.

Теги:
#Мода #Взуття #Черевики #Мода 2022