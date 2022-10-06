Які чоботи підходять під усі речі: стиліст назвала чотири універсальні варіанти (фото)

Ці моделі універсальні та впишуться у будь-який гардероб

Осінь — час діставати верхній одяг та чоботи. Але яке взуття вибрати, щоб воно підходило під усі речі і було актуальним? Щоб прикрашало вас та робило образ стильним?

Стиліст Катерина Соколовська назвала 4 універсальні варіанти, які актуальні зараз і будуть у моді довгий час. Вони універсальні та впишуться в будь-який гардероб.

Козаки

Черевики челсі

Класичні ботильйони

Класичні ботильйони на шпильці

Черевики на грубій підошві

Раніше "Телеграф" писав, які джинси знаходяться у тренді восени 2022 року, а також, з чим носити їх у холодну пору.