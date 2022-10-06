Як носити шарф восени та взимку, щоб не виглядати безглуздо: стиліст дала важливі поради (фото)

З шарфом можна скласти гарні образи, але треба вміти це робити

Без шарфу в холодну пору року не обійтися, до того ж цього сезону в моді багато варіантів і кольорів. Якщо навчитися підбирати шарф до одягу, він не тільки зігріє вас, а й стане вдалим акцентом луку.

Про те, який шарф обрати на сезон осінь-зима та як вписувати в образ, розповідає українська стилістка purpur.stylist у Instagram. Вона розкрила секрети підбору шарфа, завдяки яким ви не виглядатимете безглуздо і надто об’ємно.

Декілька порад стилістки про те, як носити шарфи восени та взимку за різних погодних умов:

Категорично не варто мотати шарф навколо шиї великим об’ємом дівчатам з активним бюстом, об’ємом у руках або якщо є активні щічки чи зона підборіддя.

Якщо на вулиці 10-15 градусів тепла, можна накинути шарф на тренч.

Якщо температура падає нижче, шарф можна завернути назад.

З шарфом у поєднанні з ременем слід бути обережнішим. Якщо ви не носити ХS, то пояс надасть об’єму пальту. Талія може і вималюється, але у випадку з верхнім одягом додадуться живіт та боки.

Якщо на вулиці дощ або температура нижче 5-7 градусів, заправляйте тонший шарф у пальто. Шарф слід розправити в один шар, щоб не збирався в зоні грудей і живота (так ви уникнете зайвого обсягу).

Взимку шарф може стати другим шаром зверху верхнього одягу.

Шарф — акцент образу

Остерігайтесь зайвого об'єму

Іноді краще просто накинути шарф на плечі

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