Топ-5 прикрас, які вам реально потрібні: зроблять будь-який образ стильним і багатим (фото)

Восени є величезний вибір прикрас, як ланцюжків, так і сережок

За допомогою аксесуарів ви можете створити затишний осінній образ і при цьому виглядати шикарно, неначе щойно з подіуму. У тренді маса прикрас, починаючи від масивних металевих браслетів і закінчуючи яскравими дрібницями у вигляді сердечок.

Осінні ювелірні тренди доповнять як светр та черевики, так і трикотажну сукню з ковбойськими чоботями. Про найтрендовіші прикраси сезону осінь-2022 розповідає видання Bustle. Є щонайменше п’ять стильних варіантів, які прикрасять будь-який образ і підвищать градус стилю.

У топі найтрендовіших прикрас сезону:

Підвіски у формі серця. Ці химерні аксесуари додають нотку грайливості у кожний образ. Барочні хрести. Ювелірні прикраси з хрестом повернулися із ранніх "нульових". Дорогоцінності 80-х. Вінтажні сережки та каблучки естетики 80-х – хіт сезону. Масивні срібні браслети. Виглядають неймовірно ефектно. Мушлі. Вони актуальні поза сезоном і вже скоро вважатимуться базою серед прикрас.

Мушлі завжди в моді

Стильний браслет

Вибір зірок

80-ті у тренді

Жіночні підвіски

Раніше "Телеграф" розповідав, які джинси на піку тенденцій у сезоні осінь-зима, це не лише карго та клеш. Джинси – універсальний предмет гардеробу, який поєднується з будь-яким одягом та підходить під різні образи. Носити їх можна цілий рік, адаптуючись під поточний сезон. А також ми писали, які фасони пальто в моді і підійдуть майже під будь-який тип фігури. Стильних варіантів більш ніж достатньо — кожна модниця з легкістю знайде собі "свою" модель.