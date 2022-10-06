Топ-5 прикрас, які вам реально потрібні: зроблять будь-який образ стильним і багатим (фото)
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Восени є величезний вибір прикрас, як ланцюжків, так і сережок
За допомогою аксесуарів ви можете створити затишний осінній образ і при цьому виглядати шикарно, неначе щойно з подіуму. У тренді маса прикрас, починаючи від масивних металевих браслетів і закінчуючи яскравими дрібницями у вигляді сердечок.
Осінні ювелірні тренди доповнять як светр та черевики, так і трикотажну сукню з ковбойськими чоботями. Про найтрендовіші прикраси сезону осінь-2022 розповідає видання Bustle. Є щонайменше п’ять стильних варіантів, які прикрасять будь-який образ і підвищать градус стилю.
У топі найтрендовіших прикрас сезону:
- Підвіски у формі серця. Ці химерні аксесуари додають нотку грайливості у кожний образ.
- Барочні хрести. Ювелірні прикраси з хрестом повернулися із ранніх "нульових".
- Дорогоцінності 80-х. Вінтажні сережки та каблучки естетики 80-х – хіт сезону.
- Масивні срібні браслети. Виглядають неймовірно ефектно.
- Мушлі. Вони актуальні поза сезоном і вже скоро вважатимуться базою серед прикрас.
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