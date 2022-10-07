Топ-5 моделей осіннього взуття, яке ніколи не вийдуть із моди (фото)

Ці моделі - знахідка для кожної модниці.

Тренди взуття на осінь змінюються кожен сезон, проте все ж таки є кілька моделей, які незалежно від модних віянь, завжди залишаються актуальними. Таких "фасонів" не так багато, тому обов’язково беріть собі на замітку — і поповнюйте ними свій осінній гардероб.

Стиліст Наталія Лаврова на своїй сторінці в Інстаграм виділила топ-5 "вічно" модного взуття на осінь, яке вже можна вважати класикою. При їх виборі головне враховувати, щоб вони вписувалися у ваш стиль і ваш гардероб.

Модний експерт зазначає, що якщо ви прихильниця класики чи бохо, то вам варто звернути увагу на жокейські чоботи та челсі, романтичним та драматичним дівчатам підійдуть моделі зі стійким каблуком, а шанувальницям стилю преппі без дербі нікуди.

Тренди жіночого осіннього взуття, які ніколи не виходять із моди

Жокейські чоботи

Челсі

Чоботи з широкою халявою та стійким підбором

Білі кросівки

Дербі а-ля Prada

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