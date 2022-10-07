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Топ-5 моделей осіннього взуття, яке ніколи не вийдуть із моди (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Взуття, яке завжди актуальне Новина оновлена 07 жовтня 2022, 08:03
Взуття, яке завжди актуальне

Ці моделі - знахідка для кожної модниці.

Тренди взуття на осінь змінюються кожен сезон, проте все ж таки є кілька моделей, які незалежно від модних віянь, завжди залишаються актуальними. Таких "фасонів" не так багато, тому обов’язково беріть собі на замітку — і поповнюйте ними свій осінній гардероб.

Стиліст Наталія Лаврова на своїй сторінці в Інстаграм виділила топ-5 "вічно" модного взуття на осінь, яке вже можна вважати класикою. При їх виборі головне враховувати, щоб вони вписувалися у ваш стиль і ваш гардероб.

Модний експерт зазначає, що якщо ви прихильниця класики чи бохо, то вам варто звернути увагу на жокейські чоботи та челсі, романтичним та драматичним дівчатам підійдуть моделі зі стійким каблуком, а шанувальницям стилю преппі без дербі нікуди.

Тренди жіночого осіннього взуття, які ніколи не виходять із моди

  • Жокейські чоботи
Взуття, яке завжди актуальне — жокейські чоботи
  • Челсі
Взуття, яке завжди актуальне — челсі
  • Чоботи з широкою халявою та стійким підбором
Взуття, яке завжди актуальне — чоботи з широкою халявою
  • Білі кросівки
Взуття, яке завжди актуальне — білі кросівки
  • Дербі а-ля Prada
Взуття, яке завжди актуальне — дербі

Раніше "Телеграф" писав, які джинси перебувають у тренді восени 2022 року, а також з чим носити їх у холодну пору.

Теги:
#Взуття #Стиль #Осінь #Жіноче взуття #Чоботи