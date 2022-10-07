Один із найтрендовіших прийомів цієї осені: як створити стильний багатошаровий образ і не зганьбитися (фото)

Багатошаровість дозволяє нескінченну гру фантазії

Один із варіантів створення цікавого образу – це багатошаровість. Потрібно лише включити фантазію і ви знайдете величезний простір для самовираження.

Щоб образ виглядав гармонійно, стиліст Майя Кривобокова радить дотримуватися кількох тонкощів. Враховуйте ці нюанси і багатошаровість стане для вас чудовим помічником у реалізації модних ідей!

Перший шар має бути найтоншим (який ближче до тіла),

дуже важливий розмір речей, кожен наступний шар повинен бути трохи більшим за попередній,

багатошаровість хороша при поєднанні різних фактур,

у монохромних образах багатошаровість виглядає стильніше, якщо насиченість кольору різна.

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