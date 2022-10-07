Один із найтрендовіших прийомів цієї осені: як створити стильний багатошаровий образ і не зганьбитися (фото)
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Багатошаровість дозволяє нескінченну гру фантазії
Один із варіантів створення цікавого образу – це багатошаровість. Потрібно лише включити фантазію і ви знайдете величезний простір для самовираження.
Щоб образ виглядав гармонійно, стиліст Майя Кривобокова радить дотримуватися кількох тонкощів. Враховуйте ці нюанси і багатошаровість стане для вас чудовим помічником у реалізації модних ідей!
- Перший шар має бути найтоншим (який ближче до тіла),
- дуже важливий розмір речей, кожен наступний шар повинен бути трохи більшим за попередній,
- багатошаровість хороша при поєднанні різних фактур,
- у монохромних образах багатошаровість виглядає стильніше, якщо насиченість кольору різна.
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