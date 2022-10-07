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Трикотажні, шкіряні та не тільки: топ-9 суконь на осінь і зиму, які зроблять образ стильним (фото)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Вміло підібрана сукня стане в пригоді в холодну пору року Новина оновлена 07 жовтня 2022, 16:44
Вміло підібрана сукня стане в пригоді в холодну пору року

Стиліст розповів про головні тренди на сукні цього сезону

Сукня – елемент не лише літнього гардероба, ця жіночна річ чудово вписується у луки для холодної погоди. Восени та взимку вона зігріє вас від холоду і дозволить створювати цікаві багатошарові образи.

Про те, які сукні в моді в сезоні осінь-зима, розповів український стиліст Матвій Калугін в Instagram. Є щонайменше дев’ять фасонів, до яких варто придивитися будь-якій модниці. Вони добре підходять як для повсякденних вбрань, так і для виходів у світ.

Стиліст розповів, що до топу трендових суконь цього сезону входять:

  1. Приталені шкіряні. Особливо корсетні – гарячий тренд.
  2. Трикотажні. Тепла, зручна та красиво поєднується з довгими пальто, тренчем, шубою.
  3. Сукня-светр. Тепла варіація сукні у довжині міні.
  4. З деніму. Такі сукні можуть бути довжини міні або міді, вільними або напівприталеними, з пояском. Сукню з деніму можна поєднувати зі шкіряним або замшевим верхнім одягом.
  5. Силует тіла. Це трендові сукні, які лише набирають популярності. Додадуть пікантну ноту до гардероба.
  6. Сукня-блейзер. Ідеальний варіант для особливих подій. На кожен день можна одягнути із щільними колготами, черевиками челсі та об’ємним пальтом.
  7. Довгі шифонові. Вже класика осінньо-зимових суконь. Залежно від дизайну можна поєднувати як з елегантним пальто, так і ексцентричним, об’ємним пуховиком.
  8. З вирізами. Ці сукні не залишають топу трендів. Краще вибирати моделі із щільного трикотажу, шкіри, віскози.
  9. Сатинові міні. Варіант "на вихід", але можна стилізувати з кардиганом, чоботями та тренчем чи пальто.
Сукня светр
Два в одному
Сукня зі шкіри
Шкіра – тренд сезону
Трикотажна сукня
Затишний варіант
Сукня з деніму
Стильно та практично
Сукня з силуетом тіла
Новий модний фасон
Сукня з вирізами
Вирізи залишаються на піку популярності
Сукня-блейзер
Підійде для особливих випадків
Шифонова сукня максі
Класика гардеробу для золотої пори
Сатинова сукня
Розкішна тканина

Раніше "Телеграф" розповідав, які пальта модні в сезоні осінь-зима і як вибрати стильний фасон.

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#Мода #Стиль #Плаття #Тренди