Трикотажні, шкіряні та не тільки: топ-9 суконь на осінь і зиму, які зроблять образ стильним (фото)
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Стиліст розповів про головні тренди на сукні цього сезону
Сукня – елемент не лише літнього гардероба, ця жіночна річ чудово вписується у луки для холодної погоди. Восени та взимку вона зігріє вас від холоду і дозволить створювати цікаві багатошарові образи.
Про те, які сукні в моді в сезоні осінь-зима, розповів український стиліст Матвій Калугін в Instagram. Є щонайменше дев’ять фасонів, до яких варто придивитися будь-якій модниці. Вони добре підходять як для повсякденних вбрань, так і для виходів у світ.
Стиліст розповів, що до топу трендових суконь цього сезону входять:
- Приталені шкіряні. Особливо корсетні – гарячий тренд.
- Трикотажні. Тепла, зручна та красиво поєднується з довгими пальто, тренчем, шубою.
- Сукня-светр. Тепла варіація сукні у довжині міні.
- З деніму. Такі сукні можуть бути довжини міні або міді, вільними або напівприталеними, з пояском. Сукню з деніму можна поєднувати зі шкіряним або замшевим верхнім одягом.
- Силует тіла. Це трендові сукні, які лише набирають популярності. Додадуть пікантну ноту до гардероба.
- Сукня-блейзер. Ідеальний варіант для особливих подій. На кожен день можна одягнути із щільними колготами, черевиками челсі та об’ємним пальтом.
- Довгі шифонові. Вже класика осінньо-зимових суконь. Залежно від дизайну можна поєднувати як з елегантним пальто, так і ексцентричним, об’ємним пуховиком.
- З вирізами. Ці сукні не залишають топу трендів. Краще вибирати моделі із щільного трикотажу, шкіри, віскози.
- Сатинові міні. Варіант "на вихід", але можна стилізувати з кардиганом, чоботями та тренчем чи пальто.
Раніше "Телеграф" розповідав, які пальта модні в сезоні осінь-зима і як вибрати стильний фасон.