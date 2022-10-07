Трикотажні, шкіряні та не тільки: топ-9 суконь на осінь і зиму, які зроблять образ стильним (фото)

Стиліст розповів про головні тренди на сукні цього сезону

Сукня – елемент не лише літнього гардероба, ця жіночна річ чудово вписується у луки для холодної погоди. Восени та взимку вона зігріє вас від холоду і дозволить створювати цікаві багатошарові образи.

Про те, які сукні в моді в сезоні осінь-зима, розповів український стиліст Матвій Калугін в Instagram. Є щонайменше дев’ять фасонів, до яких варто придивитися будь-якій модниці. Вони добре підходять як для повсякденних вбрань, так і для виходів у світ.

Стиліст розповів, що до топу трендових суконь цього сезону входять:

Приталені шкіряні. Особливо корсетні – гарячий тренд. Трикотажні. Тепла, зручна та красиво поєднується з довгими пальто, тренчем, шубою. Сукня-светр. Тепла варіація сукні у довжині міні. З деніму. Такі сукні можуть бути довжини міні або міді, вільними або напівприталеними, з пояском. Сукню з деніму можна поєднувати зі шкіряним або замшевим верхнім одягом. Силует тіла. Це трендові сукні, які лише набирають популярності. Додадуть пікантну ноту до гардероба. Сукня-блейзер. Ідеальний варіант для особливих подій. На кожен день можна одягнути із щільними колготами, черевиками челсі та об’ємним пальтом. Довгі шифонові. Вже класика осінньо-зимових суконь. Залежно від дизайну можна поєднувати як з елегантним пальто, так і ексцентричним, об’ємним пуховиком. З вирізами. Ці сукні не залишають топу трендів. Краще вибирати моделі із щільного трикотажу, шкіри, віскози. Сатинові міні. Варіант "на вихід", але можна стилізувати з кардиганом, чоботями та тренчем чи пальто.

Два в одному

Шкіра – тренд сезону

Затишний варіант

Стильно та практично

Новий модний фасон

Вирізи залишаються на піку популярності

Підійде для особливих випадків

Класика гардеробу для золотої пори

Розкішна тканина

Раніше "Телеграф" розповідав, які пальта модні в сезоні осінь-зима і як вибрати стильний фасон.