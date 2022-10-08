Ідеальне пальто на осінь 2022: як обрати верхній одяг, який збиратиме погляди перехожих (фото)

Пальто – це завжди статусно та елегантно.

Такий верхній одяг, як пальто — це обов’язковий елемент гардеробу, який має бути у кожної дівчини. А завдяки тому, що дизайнери надають завжди величезний вибір їх моделей та фасонів, то все що залишається – це зробити правильний вибір.

Стиліст Ірина Федіна у своєму телеграм-каналі поділилася невеликою "шпаргалкою" для модниць, яка допоможе правильно вибрати пальто на холодну пору року. Модний експерт відзначила три основні правила, на яких потрібно базувати свою покупку. Також вона наочно показала стильні варіанти верхнього одягу, які виглядають актуально та модно.

Основні рекомендації при виборі пальта:

дивіться на вміст вовни, чим більше, тим тепліше

приміряйте пальто на об’ємний светр, жакет, щоб зрозуміти, наскільки вам комфортно.

довжина пальта залежить від того, якому поясному одягу ви віддаєте перевагу. Якщо в основному ви носите штани, підійдуть укорочені моделі, моделі нижче за коліно. Якщо ви любите спідниці, беріть до середини гомілки.

Найстильніші пальта на осінь 2022

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