Рожевий та червоний вже в минулому: як носити коричневу помаду з 90-х у 2022 році та виглядати стильно (фото)

Коричневі відтінки красиво підкреслюють об’єм губ і виглядають досить невимушено носити його щодня.

Мода циклічна – і це підтверджують тренди не лише в одязі, а й у макіяжі. Восени 2022 року у топи мейкапу знову вриваються тренди 90-х і початку 00-х, а саме коричневі відтінки помади. Тому відкладайте убік всі рожеві та червоні блиски та помади, і підбирайте собі відповідний відтінок коричневого. Також раніше ми писали про те, з якими популярними трендами мейкапу необхідно попрощатися.

Коричневі помади дуже різні, повідомляє prostoway. Така "особливість" допоможе кожній модниці підібрати собі той відтінок, який підійде саме їй. Варто відзначити, що найчастіше на зірках та модних інфлюенсерах можна зустріти відтінок какао. Варіант дуже гарний, оскільки він іде практично всім.

Більш яскраві, насичені відтінки коричневого теж не варто оминати. Темний і насичений шоколадний відтінок красиво відтінить будь-який колір обличчя і виглядатиме цілком самодостатньо, а це дозволить відмовитися від великої кількості макіяжу.

Стильні відтінки коричневої помади на осінь 2022

Нагадаємо, що у моді зараз робиться акцент на коротких стрижках. Раніше "Телеграф" писав, які жіночі стрижки найактуальніші у 2022 році.