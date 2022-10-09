Must have осені 2022: шість речей, які обов’язково повинні бути в гардеробі кожної модниці (фото)

Обов’язково зверніть увагу на ці речі.

Щоб уникнути головної проблеми всіх дівчат "нема чого надіти", потрібно ретельніше ставитися до підбору свого гардероба. Раніше ми розповідали які штани будуть у тренді на осінь 2022, щоб ви могли скласти ультрамодну цибулю, а тепер ми хочемо поділитися з вами добіркою речей, які вже стали маст-хевами холодних сезонів.

Стиліст Зоя Паніна у своєму модному блозі в Інстаграм розповіла та показала ті речі, які варто обов’язково придбати на осінь та зиму 2022/2023. З цих речей дуже легко складати неперевершені образи, адже всі вони чудово поєднуються між собою.

Топ-6 речей, які мають бути в осінньому гардеробі

Светр з V-подібним вирізом — подовжує шию і приховує недоліки, підходить і під джинси, і під спідниці, і під шкіряні штани.

Шкіряні штани — кльош, висока посадка, бежевий колір. Вони приховують недоліки, виглядають дорого, а ще дуже зручні для демісезону, тому що не продуваються.

Светр з горлом — додасть вам затишку і тепла в холоди, відмінно виглядатиме зі шкіряними брюками.

Светр з коміром у смужку – комбо з трендів: і смужки, і комір поло.

Клітчасті шорти.

Спідниця з твіду — "намалює" вам ідеальний силует, тим більше розмірний ряд дуже широкий.

Раніше "Телеграф" писав, які колготки в моді восени-2022, а також, яке саме трендове взуття цієї пори.