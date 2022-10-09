Must have осені 2022: шість речей, які обов’язково повинні бути в гардеробі кожної модниці (фото)
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Обов’язково зверніть увагу на ці речі.
Щоб уникнути головної проблеми всіх дівчат "нема чого надіти", потрібно ретельніше ставитися до підбору свого гардероба. Раніше ми розповідали які штани будуть у тренді на осінь 2022, щоб ви могли скласти ультрамодну цибулю, а тепер ми хочемо поділитися з вами добіркою речей, які вже стали маст-хевами холодних сезонів.
Стиліст Зоя Паніна у своєму модному блозі в Інстаграм розповіла та показала ті речі, які варто обов’язково придбати на осінь та зиму 2022/2023. З цих речей дуже легко складати неперевершені образи, адже всі вони чудово поєднуються між собою.
Топ-6 речей, які мають бути в осінньому гардеробі
- Светр з V-подібним вирізом — подовжує шию і приховує недоліки, підходить і під джинси, і під спідниці, і під шкіряні штани.
- Шкіряні штани — кльош, висока посадка, бежевий колір. Вони приховують недоліки, виглядають дорого, а ще дуже зручні для демісезону, тому що не продуваються.
- Светр з горлом — додасть вам затишку і тепла в холоди, відмінно виглядатиме зі шкіряними брюками.
- Светр з коміром у смужку – комбо з трендів: і смужки, і комір поло.
- Клітчасті шорти.
- Спідниця з твіду — "намалює" вам ідеальний силует, тим більше розмірний ряд дуже широкий.
Раніше "Телеграф" писав, які колготки в моді восени-2022, а також, яке саме трендове взуття цієї пори.