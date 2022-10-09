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Краватка, гольфи та не тільки: топ-7 головних аксесуарів сезону осінь-зима, які підвищать градус стилю у будь-якому образі (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Краватки знову в моді Новина оновлена 09 жовтня 2022, 18:33
Краватки знову в моді

Якщо підібрати аксесуари зі смаком, образ стане більш стильним та завершеним

У холодний період важливо не лише вибрати актуальний фасон верхнього одягу, а й звернути увагу на аксесуари – ремені, прикраси, рукавички, сумки та не тільки. Адже саме від деталей залежить загальне сприйняття образу, в тому числі у сезоні осінь-зима.

Про тренди на аксесуари розповідає стилістка Ната Москаленко в Instagram. Варто придивитися як мінімум до семи новомодних тенденцій. Вони гармонійно впишуться в осінні та зимові луки, додавши трендовості й підвищивши градус стилю.

Які аксесуари в моді:

  1. Шкарпетки та гольфи – не втрачають популярності кілька сезонів поспіль.
  2. Краватка — розслаблені варіанти поверх футболки виглядають дуже свіжо.
  3. Декілька ременів одночасно — дуже цікавий і простий прийом.
  4. Хутряні аксесуари і з тваринним принтом (сумки, взуття, головні убори) гарантовано додадуть родзинку в образ.
  5. Високі рукавички — цей аксесуар точно зробить леді зі своєї власниці.
  6. Балетки а-ля Мері Джейн набагато цікавіші, ніж звичайні та підійдуть навіть під коктейльні образи.
  7. Сережки-кафи освіжать будь-який простий аутфіт, навіть спортивні джогери.
Образ із гольфами
Гольфи — останній писк моди
Хутряна сумка
Трендова модель сумки
Образ із краваткою
Краватка стане акцентом образу
Сережки кафи
Наймодніші сережки
Образ із кількома ременями
Цікаве рішення

Раніше "Телеграф" писав, які прикраси в моді цього сезону і підійдуть практично до будь-якого образу. А також ми розповідали, які зачіски на піку трендів цього року: багато які з них вам добре знайомі, адже повернулися з 90-х.

Теги:
#Мода #Стиль #Аксесуари #Тренди