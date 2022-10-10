Як стильно носити худі: модні варіанти образів із найкомфортнішим предметом гардероба (фото)
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Класно худі вписується у спортивний стиль
Цей предмет гардероба вважається одним із найкомфортніших і практичних. Худі чудово вписується в стиль Sport Casual, про який ми розповідали раніше.
Персональний стиліст SAMAL SAN розповіла, що худі особливо класно вписується в спортивний стиль, спорт-шик. Худі не виходить з моди і носити його можна практично з будь-чим, маючи хорошу надивленість і смак.
Експерт зробила добірку фото з одним із найпрактичніших предметів гардероба, показавши, з чим і як можна носити худі цього сезону.
Раніше стилісти розповіли, від яких пальто потрібно відмовитися, щоб не перетвориться на "тітку". А також які тренди верхнього одягу актуальні восени 2022 року.