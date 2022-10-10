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Як стильно носити худі: модні варіанти образів із найкомфортнішим предметом гардероба (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
З чим носити худі, щоб було стильно Новина оновлена 10 жовтня 2022, 07:45
З чим носити худі, щоб було стильно

Класно худі вписується у спортивний стиль

Цей предмет гардероба вважається одним із найкомфортніших і практичних. Худі чудово вписується в стиль Sport Casual, про який ми розповідали раніше.

Персональний стиліст SAMAL SAN розповіла, що худі особливо класно вписується в спортивний стиль, спорт-шик. Худі не виходить з моди і носити його можна практично з будь-чим, маючи хорошу надивленість і смак.

Експерт зробила добірку фото з одним із найпрактичніших предметів гардероба, показавши, з чим і як можна носити худі цього сезону.

жіноче худі 2022
жіноче худі 2022
жіноче худі 2022
жіноче худі 2022
жіноче худі 2022
жіноче худі 2022
жіноче худі 2022

Раніше стилісти розповіли, від яких пальто потрібно відмовитися, щоб не перетвориться на "тітку". А також які тренди верхнього одягу актуальні восени 2022 року.

Теги:
#Мода #Тренди #худі #Мода 2022