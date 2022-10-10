Фаворити осені-2022: стиліст назвала вісім топових пар взуття цієї пори (фото)

Взуття може стати головним акцентом образу

В цьому сезоні дизайнери представили безліч трендів, які підійдуть до будь-якого гардероба.

Про те, яке взуття в моді восени цього року, розповіла український стиліст і модний блогер Марія Демчишина у своєму блозі в Інстаграмі.

Експерт додала, що окрім тих, що представлені на фото нижче, трендовими також залишаються: Мері Джейн, балетки, слінгбеки, гумові чоботи, чоботи slouchy та kitten heel. Вони зручні, стильні та носибельні.

Плетене взуття

Взуття на скошеній танкетці

Металік

Взуття з металевим мисом

Ковбойки

Лофери

Ботфорти

Платформа

Раніше стилісти розповіли, від яких пальто потрібно відмовитися, щоб не перетвориться на "тітку". А також які тренди верхнього одягу актуальні восени 2022 року.