Фаворити осені-2022: стиліст назвала вісім топових пар взуття цієї пори (фото)
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Взуття може стати головним акцентом образу
В цьому сезоні дизайнери представили безліч трендів, які підійдуть до будь-якого гардероба.
Про те, яке взуття в моді восени цього року, розповіла український стиліст і модний блогер Марія Демчишина у своєму блозі в Інстаграмі.
Експерт додала, що окрім тих, що представлені на фото нижче, трендовими також залишаються: Мері Джейн, балетки, слінгбеки, гумові чоботи, чоботи slouchy та kitten heel. Вони зручні, стильні та носибельні.
Плетене взуття
Взуття на скошеній танкетці
Металік
Взуття з металевим мисом
Ковбойки
Лофери
Ботфорти
Платформа
Раніше стилісти розповіли, від яких пальто потрібно відмовитися, щоб не перетвориться на "тітку". А також які тренди верхнього одягу актуальні восени 2022 року.