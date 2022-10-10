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Фаворити осені-2022: стиліст назвала вісім топових пар взуття цієї пори (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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8 топових пар осіннього взуття-2022 Новина оновлена 10 жовтня 2022, 13:37
8 топових пар осіннього взуття-2022

Взуття може стати головним акцентом образу

В цьому сезоні дизайнери представили безліч трендів, які підійдуть до будь-якого гардероба.

Про те, яке взуття в моді восени цього року, розповіла український стиліст і модний блогер Марія Демчишина у своєму блозі в Інстаграмі.

Експерт додала, що окрім тих, що представлені на фото нижче, трендовими також залишаються: Мері Джейн, балетки, слінгбеки, гумові чоботи, чоботи slouchy та kitten heel. Вони зручні, стильні та носибельні.

Плетене взуття

Плетене взуття

Взуття на скошеній танкетці

Взуття на скошеній танкетці

Металік

Металік взуття

Взуття з металевим мисом

Взуття з металевим мисом

Ковбойки

Ковбойки

Лофери

Лофери

Ботфорти

Ботфорти

Платформа

взуття на платформі

Раніше стилісти розповіли, від яких пальто потрібно відмовитися, щоб не перетвориться на "тітку". А також які тренди верхнього одягу актуальні восени 2022 року.

Теги:
#Мода #Взуття #Тренди #Мода 2022