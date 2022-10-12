Найстильніші шапки сезону-2022: яку вибрати, щоб не пошкодувати (фото)
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У списку трендів берети, теплі панами та кепки
Стильна шапка — це той завершальний штрих, який зробить ваш образ цілісним і незабутнім.
Стиліст Ірина Катихіна назвала ті моделі шапок, які актуальні цієї осені та взимку. Вони зроблять вас стильною і ви не пошкодуєте про своє придбання. У 2022 році в моді:
Шапки біні — класика та база будь-якого гардероба
Берети
Панами
Кепі та кепки
Балаклави та капори
Шапки-вушанки
Косинки
Раніше "Телеграф" писав, як стильно носити худі дівчатам — один із найкомфортніших предметів гардероба.