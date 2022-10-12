Найстильніші шапки сезону-2022: яку вибрати, щоб не пошкодувати (фото)

У списку трендів берети, теплі панами та кепки

Стильна шапка — це той завершальний штрих, який зробить ваш образ цілісним і незабутнім.

Стиліст Ірина Катихіна назвала ті моделі шапок, які актуальні цієї осені та взимку. Вони зроблять вас стильною і ви не пошкодуєте про своє придбання. У 2022 році в моді:

Шапки біні — класика та база будь-якого гардероба

Берети

Панами

Кепі та кепки

Балаклави та капори

Шапки-вушанки

Косинки

Раніше "Телеграф" писав, як стильно носити худі дівчатам — один із найкомфортніших предметів гардероба.