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Найстильніші шапки сезону-2022: яку вибрати, щоб не пошкодувати (фото)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Які шапки у 2022 році найстильніші — добірка Новина оновлена 12 жовтня 2022, 07:40
Які шапки у 2022 році найстильніші — добірка

У списку трендів берети, теплі панами та кепки

Стильна шапка — це той завершальний штрих, який зробить ваш образ цілісним і незабутнім.

Стиліст Ірина Катихіна назвала ті моделі шапок, які актуальні цієї осені та взимку. Вони зроблять вас стильною і ви не пошкодуєте про своє придбання. У 2022 році в моді:

Шапки біні — класика та база будь-якого гардероба

Шапки біні

Берети

Берети

Панами

Панами

Кепі та кепки

Кепі та кепки

Балаклави та капори

Балаклави та капори

Шапки-вушанки

Шапки-вушанки

Косинки

Косинки

Раніше "Телеграф" писав, як стильно носити худі дівчатам — один із найкомфортніших предметів гардероба.

Теги:
#Мода #Шапки #Тренди #Мода 2022