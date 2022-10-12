Головна річ в осінньому гардеробі: топ-7 фасонів пальт, які зараз перебувають на піку трендів (фото)

Цього сезону актуальними залишаються як класичні моделі, так і ультрамодні варіанти пальт

Вибір стильного верхнього одягу на холодний час – ще те завдання. Як би нам не було зручно в куртках і красиво в тренчах, це не замінить актуальне, тепле та добротне пальто. До того ж, зараз у моді не лише класика, а й з’явилися яскраві та сміливі тренди.

Про те, які фасони та кольори пальт актуальні у сезоні осінь-зима, розповідає українська стилістка Інна у своєму фешнблозі в Instagram. Виходячи з модних рекомендацій, є щонайменше сім трендових варіантів пальт, які гармонійно впишуться до гардеробу будь-якої сучасної дівчини.

За словами стилістки, хоч би скільки було варіантів верхнього одягу, але головним в осінньому гардеробі залишається пальто. Воно завжди виглядає елегантно та витончено. Стилістка розповіла, що цього сезону дизайнери пропонують цікаві моделі, але класичні варіанти також популярні й актуальні, просто їх трохи посунули сміливіші фасони.

У топ-7 трендових фасонів пальт сезону осінь-зима входять:

напівприталені, максі, зі шкіри або екошкіри, сірі, з цікавими вставками, яскраві, з екохутра.

Яскраві варіанти

Підкреслюють талію

Шкіра — стильний вибір

Базовий колір

Найбільш трендова довжина

Будьте в центрі уваги

Підійде і для зими

Нагадаємо, один із головних стилістичних прийомів золотої пори – багатошаровість. Стилістка пояснила, у чому її суть і як скласти модний багатошаровий образ. Є лише одне правило, яке важливо запам’ятати модницям.

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