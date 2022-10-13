Зручний та універсальний: з чим носити лонгслів – стильні образи на кожен день (фото)

Ця модна та універсальна заміна топу та футболці

Збираючи базовий гардероб на осінь не забувайте про такий зручний і функціональний предмет гардероба, як лонгслів.

Прохолодного дня його можна одягнути під светр, а теплий — носити самостійно. Персональний стиліст Майя Кривобокова зазначає, що топи з довгим рукавом будуть актуально виглядати і під пальто, і з брючним костюмом, і зі шкіряною спідницею.

Модний блогер зібрала у добірці фото із найпростішими у застосуванні образами на кожен день. З чим носити лонгслів:

З джинсами та грубими черевиками

З сорочкою вільного крою

З класичними штанами

З картатою сорочкою та козаками

Зі світлими штанами та кросівками

Раніше "Телеграф" писав, від яких модних трендів необхідно відмовлятися вже відсьогодні. Вони повільно, але вірно починають старіти.