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Зручний та універсальний: з чим носити лонгслів – стильні образи на кожен день (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Модні жіночі лонгсліви восени 2022 року Новина оновлена 13 жовтня 2022, 07:38
Модні жіночі лонгсліви восени 2022 року

Ця модна та універсальна заміна топу та футболці

Збираючи базовий гардероб на осінь не забувайте про такий зручний і функціональний предмет гардероба, як лонгслів.

Прохолодного дня його можна одягнути під светр, а теплий — носити самостійно. Персональний стиліст Майя Кривобокова зазначає, що топи з довгим рукавом будуть актуально виглядати і під пальто, і з брючним костюмом, і зі шкіряною спідницею.

Модний блогер зібрала у добірці фото із найпростішими у застосуванні образами на кожен день. З чим носити лонгслів:

З джинсами та грубими черевиками

лонгслів джинси

З сорочкою вільного крою

лонгслів сорочка

З класичними штанами

лонгслів класичні штани

З картатою сорочкою та козаками

кольоровий яскравий лонгслів

Зі світлими штанами та кросівками

світлі штани лонгслів

Раніше "Телеграф" писав, від яких модних трендів необхідно відмовлятися вже відсьогодні. Вони повільно, але вірно починають старіти.

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#Мода #Тренди #Мода 2022