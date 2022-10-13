Зручний та універсальний: з чим носити лонгслів – стильні образи на кожен день (фото)
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Ця модна та універсальна заміна топу та футболці
Збираючи базовий гардероб на осінь не забувайте про такий зручний і функціональний предмет гардероба, як лонгслів.
Прохолодного дня його можна одягнути під светр, а теплий — носити самостійно. Персональний стиліст Майя Кривобокова зазначає, що топи з довгим рукавом будуть актуально виглядати і під пальто, і з брючним костюмом, і зі шкіряною спідницею.
Модний блогер зібрала у добірці фото із найпростішими у застосуванні образами на кожен день. З чим носити лонгслів:
З джинсами та грубими черевиками
З сорочкою вільного крою
З класичними штанами
З картатою сорочкою та козаками
Зі світлими штанами та кросівками
Раніше "Телеграф" писав, від яких модних трендів необхідно відмовлятися вже відсьогодні. Вони повільно, але вірно починають старіти.