Яке взуття виглядає дорого восени-2022: трендові моделі на заздрість подругам (фото)

Зробити осінній образ дорожчим допоможе правильно підібране взуття

Взуття — це те, на що багато хто звертає увагу при знайомстві, зустрічі. Чому? Доглянуте та охайне взуття для осені говорить про нашу відповідальність та турботу про те, як ми виглядаємо.

Стиліст Марія Шеді розповіла про моделі, які виглядають дорого та стильно цієї осені. На своїй сторінці в Інстаграмі модна блогерка продемонструвала на фото актуальні моделі осіннього взуття, які захочуть придбати і ваші подруги.

Челсі

Безперечна класика. Завжди думайте, з яким низом ви їх носитимете, чи гарно стикуватиметься взуття з одягом.

Напівчеревики

Оксфорди, дербі — будь-які з цих моделей виглядають дорого. Вибирайте більш круглий мис, так взуття виглядатиме трохи масивніше і перетягуватиме на себе увагу в образі.

Ботильйони

Придивіться до моделей із квадратним мисом.

Чоботи

При виборі орієнтуйтесь на висоту. Чоботи не повинні різати коліна чи ділити ноги на дві рівні частини.

Лофери

Виграшно виглядатимуть лофери базового відтінку з ланцюгами, ремінцями або на тракторній підошві.

Козаки

Виглядають нестандартно і класно, особливо у поєднанні з класичним образом.

Масивна підошва

У тренді — тракторна та масивна підошва.

Бежеві моделі

Саме собою світле взуття виглядає дорого, але й правильно доглядати за ним готовий не кожен.

Спеціальні засоби для очищення, фарби для взуття, захисні спреї/крему – це не просто так придумали. Якщо ви ними користуватиметеся на регулярній основі, то ваше взуття завжди буде виглядати непогано. Особливо це стосується білого, бежевого, блакитного взуття.

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