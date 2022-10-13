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Яке взуття виглядає дорого восени-2022: трендові моделі на заздрість подругам (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Яке взуття в моді восени 2022 року Новина оновлена 13 жовтня 2022, 11:11
Яке взуття в моді восени 2022 року

Зробити осінній образ дорожчим допоможе правильно підібране взуття

Взуття — це те, на що багато хто звертає увагу при знайомстві, зустрічі. Чому? Доглянуте та охайне взуття для осені говорить про нашу відповідальність та турботу про те, як ми виглядаємо.

Стиліст Марія Шеді розповіла про моделі, які виглядають дорого та стильно цієї осені. На своїй сторінці в Інстаграмі модна блогерка продемонструвала на фото актуальні моделі осіннього взуття, які захочуть придбати і ваші подруги.

Челсі

Безперечна класика. Завжди думайте, з яким низом ви їх носитимете, чи гарно стикуватиметься взуття з одягом.

Челсі

Напівчеревики

Оксфорди, дербі — будь-які з цих моделей виглядають дорого. Вибирайте більш круглий мис, так взуття виглядатиме трохи масивніше і перетягуватиме на себе увагу в образі.

Напівчеревики

Ботильйони

Придивіться до моделей із квадратним мисом.

Ботильйони

Чоботи

При виборі орієнтуйтесь на висоту. Чоботи не повинні різати коліна чи ділити ноги на дві рівні частини.

Чоботи

Лофери

Виграшно виглядатимуть лофери базового відтінку з ланцюгами, ремінцями або на тракторній підошві.

Лофери

Козаки

Виглядають нестандартно і класно, особливо у поєднанні з класичним образом.

Козаки

Масивна підошва

У тренді — тракторна та масивна підошва.

Масивна підошва

Бежеві моделі

Саме собою світле взуття виглядає дорого, але й правильно доглядати за ним готовий не кожен.

Спеціальні засоби для очищення, фарби для взуття, захисні спреї/крему – це не просто так придумали. Якщо ви ними користуватиметеся на регулярній основі, то ваше взуття завжди буде виглядати непогано. Особливо це стосується білого, бежевого, блакитного взуття.

Бежеві моделі

Раніше "Телеграф" писав, які предмети гардеробу моментально роблять вас набагато старшими, перетворюючи на "тітку" навіть молодих дівчат.

Теги:
#Мода #Взуття #Тренди #Мода 2022