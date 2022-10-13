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Чим освіжити гардероб цієї осені: топ-9 стильних способів (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Шкіра – це тренд Новина оновлена 13 жовтня 2022, 16:09
Шкіра – це тренд

За допомогою трендів можна урізноманітнити ваші повсякденні образи

У сезоні осінь-зима дизайнери порадували неймовірною кількістю тенденцій. Багато трендів залишаються актуальними з минулих місяців, а деякі лише підкорюють подіум. Не потрібно з ніг до голови вбиратися в модні новинки, але придивитися до останніх віянь моди не зашкодить нікому.

Про те, чим оновити осінній гардероб цього сезону, розповіла українська стилістка Марія Демчишина у Instagram. Є щонайменше дев’ять вдалих способів освіжити образ у золоту пору. Всього один тренд додасть акценту і підвищить градус стилю у вашому луку.

За словами стилістки, якщо базові комбінації в гардеробі вже набридли і хочеться додати родзинки в образи, спробуйте звернути увагу на щонайменше дев’ять трендів, серед них:

  1. Довжина максі або міні — найактуальніші цього сезону.
  2. Аксесуари. Додайте прикраси, головні убори, довгі шарфи, окуляри, годинник, краватку (зараз на піку моди), ремінь.
  3. Шкіра — завжди гарний вибір.
  4. Взуття – з квадратним мисом, ковбойки, пухнасте взуття, балетки.
  5. Колір. У тренді зелений, помаранчевий, синій, фіолетовий, червоний, рожевий, жовтий, коричневий.
  6. Металік – хіт восени-2022.
  7. Бахрома – ще один цікавий спосіб зробити акцент в образі.
  8. Прозорі тканини — сміливий тренд, але в комбінації з щільнішими тканинами не виглядає вульгарно.
  9. Принти – анімалістичні, клітина, смужка – вибір великий.
Стильні аксесуари на осінь 2022
Аксесуари – важлива частина образу
Довжина максі та міні
Найстильніші довжини сезону
Одяг зі шкіри
Виглядає дорого та стильно
Модні кольори осені 2022
У моді багато кольорів
Металик в одязі та взутті
Блиск у тренді
Модне взуття восени 2022
Величезний вибір взуття
Одяг із прозорих тканин
Тренд на прозорість
Одяг з бахромою
Бахрома знову актуальна
Стильні образи з принтами
Не бійтеся принтів

Нагадаємо, один із головних стилістичних прийомів золотої пори – багатошаровість. Стилістка пояснила, у чому її суть і як скласти модний багатошаровий образ. Є лише одне правило, яке важливо запам’ятати модницям.

Теги:
#Мода #Стиль #Тренди