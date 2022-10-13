Чим освіжити гардероб цієї осені: топ-9 стильних способів (фото)
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За допомогою трендів можна урізноманітнити ваші повсякденні образи
У сезоні осінь-зима дизайнери порадували неймовірною кількістю тенденцій. Багато трендів залишаються актуальними з минулих місяців, а деякі лише підкорюють подіум. Не потрібно з ніг до голови вбиратися в модні новинки, але придивитися до останніх віянь моди не зашкодить нікому.
Про те, чим оновити осінній гардероб цього сезону, розповіла українська стилістка Марія Демчишина у Instagram. Є щонайменше дев’ять вдалих способів освіжити образ у золоту пору. Всього один тренд додасть акценту і підвищить градус стилю у вашому луку.
За словами стилістки, якщо базові комбінації в гардеробі вже набридли і хочеться додати родзинки в образи, спробуйте звернути увагу на щонайменше дев’ять трендів, серед них:
- Довжина максі або міні — найактуальніші цього сезону.
- Аксесуари. Додайте прикраси, головні убори, довгі шарфи, окуляри, годинник, краватку (зараз на піку моди), ремінь.
- Шкіра — завжди гарний вибір.
- Взуття – з квадратним мисом, ковбойки, пухнасте взуття, балетки.
- Колір. У тренді зелений, помаранчевий, синій, фіолетовий, червоний, рожевий, жовтий, коричневий.
- Металік – хіт восени-2022.
- Бахрома – ще один цікавий спосіб зробити акцент в образі.
- Прозорі тканини — сміливий тренд, але в комбінації з щільнішими тканинами не виглядає вульгарно.
- Принти – анімалістичні, клітина, смужка – вибір великий.
Нагадаємо, один із головних стилістичних прийомів золотої пори – багатошаровість. Стилістка пояснила, у чому її суть і як скласти модний багатошаровий образ. Є лише одне правило, яке важливо запам’ятати модницям.