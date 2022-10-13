Чим освіжити гардероб цієї осені: топ-9 стильних способів (фото)

За допомогою трендів можна урізноманітнити ваші повсякденні образи

У сезоні осінь-зима дизайнери порадували неймовірною кількістю тенденцій. Багато трендів залишаються актуальними з минулих місяців, а деякі лише підкорюють подіум. Не потрібно з ніг до голови вбиратися в модні новинки, але придивитися до останніх віянь моди не зашкодить нікому.

Про те, чим оновити осінній гардероб цього сезону, розповіла українська стилістка Марія Демчишина у Instagram. Є щонайменше дев’ять вдалих способів освіжити образ у золоту пору. Всього один тренд додасть акценту і підвищить градус стилю у вашому луку.

За словами стилістки, якщо базові комбінації в гардеробі вже набридли і хочеться додати родзинки в образи, спробуйте звернути увагу на щонайменше дев’ять трендів, серед них:

Довжина максі або міні — найактуальніші цього сезону. Аксесуари. Додайте прикраси, головні убори, довгі шарфи, окуляри, годинник, краватку (зараз на піку моди), ремінь. Шкіра — завжди гарний вибір. Взуття – з квадратним мисом, ковбойки, пухнасте взуття, балетки. Колір. У тренді зелений, помаранчевий, синій, фіолетовий, червоний, рожевий, жовтий, коричневий. Металік – хіт восени-2022. Бахрома – ще один цікавий спосіб зробити акцент в образі. Прозорі тканини — сміливий тренд, але в комбінації з щільнішими тканинами не виглядає вульгарно. Принти – анімалістичні, клітина, смужка – вибір великий.

Аксесуари – важлива частина образу

Найстильніші довжини сезону

Виглядає дорого та стильно

У моді багато кольорів

Блиск у тренді

Величезний вибір взуття

Тренд на прозорість

Бахрома знову актуальна

Не бійтеся принтів

Нагадаємо, один із головних стилістичних прийомів золотої пори – багатошаровість. Стилістка пояснила, у чому її суть і як скласти модний багатошаровий образ. Є лише одне правило, яке важливо запам’ятати модницям.