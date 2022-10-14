Ці кольори лаку вражають наповал: топ-7 трендів манікюру цієї осені (фото)
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Від великої кількості популярних кольорів лаків для нігтів розбігаються очі
Манікюр – не менш важлива частина образу, ніж аксесуари, зачіски або взуття. Багато людей насамперед звертають увагу на руки, вони повинні бути доглянутими, а колір лаку для нігтів — стильним. Тому в жодному разі не допускайте на ваших нігтях антитренди манікюру, а створюйте лише актуальний та стильний дизайн.
Про найтрендовіші кольори, якими можна сміливо покривати нігті восени 2022 року, пише видання bustle. Є щонайменше сім відтінків, серед них і яскраві кольори, і пастельні тони. Дизайн допускається, але він не повинен бути кричущим.
Рожевий
Трендові відтінки а-ля Барбі нікуди не подінуться найближчим часом. Подумайте про яскраві написи та відтінки рожевого.
Шоколадний
Цієї осені обов’язково зверніть увагу на всі відтінки коричневого, бежевого, шоколадного, карамельного та кавового.
Червоний
Цей колір допоможе вам залишатися у центрі уваги, куди би ви не прийшли.
Перламутровий
Блиск залишається актуальним, але він стає дедалі лаконічнішим. Перламутр та глазур – топ трендів.
Бузковий
Холодні відтінки сірого та ніжно-приглушені бузкові — головні кольори в холодну пору року.
Півмісяць
Що стосується дизайну, то безпрограшний варіант – манікюр у формі півмісяця.
Зелений
Насичена зелень безперечно набирає обертів, навіть королева манікюру Кортні Кардаш’ян експериментує з приголомшливим смарагдово-зеленим лаком.
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