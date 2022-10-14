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Ці кольори лаку вражають наповал: топ-7 трендів манікюру цієї осені (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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У тренді яскравість Новина оновлена 14 жовтня 2022, 11:27
У тренді яскравість

Від великої кількості популярних кольорів лаків для нігтів розбігаються очі

Манікюр – не менш важлива частина образу, ніж аксесуари, зачіски або взуття. Багато людей насамперед звертають увагу на руки, вони повинні бути доглянутими, а колір лаку для нігтів — стильним. Тому в жодному разі не допускайте на ваших нігтях антитренди манікюру, а створюйте лише актуальний та стильний дизайн.

Про найтрендовіші кольори, якими можна сміливо покривати нігті восени 2022 року, пише видання bustle. Є щонайменше сім відтінків, серед них і яскраві кольори, і пастельні тони. Дизайн допускається, але він не повинен бути кричущим.

Рожевий

Трендові відтінки а-ля Барбі нікуди не подінуться найближчим часом. Подумайте про яскраві написи та відтінки рожевого.

Рожевий манікюр
Яскраво та стильно

Шоколадний

Цієї осені обов’язково зверніть увагу на всі відтінки коричневого, бежевого, шоколадного, карамельного та кавового.

Манікюр у коричневих тонах
Від бежевого до карамельного

Червоний

Цей колір допоможе вам залишатися у центрі уваги, куди би ви не прийшли.

Червоний манікюр
Для найсміливіших

Перламутровий

Блиск залишається актуальним, але він стає дедалі лаконічнішим. Перламутр та глазур – топ трендів.

Перламутровий манікюр
Ненав’язливий блиск

Бузковий

Холодні відтінки сірого та ніжно-приглушені бузкові — головні кольори в холодну пору року.

Бузковий манікюр
Холодний відтінок бузку

Півмісяць

Що стосується дизайну, то безпрограшний варіант – манікюр у формі півмісяця.

Дизайн манікюру у вигляді півмісяця
Мінімалізм у тренді

Зелений

Насичена зелень безперечно набирає обертів, навіть королева манікюру Кортні Кардаш’ян експериментує з приголомшливим смарагдово-зеленим лаком.

Кортні Кардаш’ян із зеленим манікюром
Зелений залишається актуальним відтінком сезону

Раніше "Телеграф" розповідав, яке взуття на піку тенденцій у сезоні осінь-зима. А також ми писали, як за допомогою кількох речей освіжити осінній гардероб.

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#Мода #Манікюр