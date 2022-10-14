Ці кольори лаку вражають наповал: топ-7 трендів манікюру цієї осені (фото)

Від великої кількості популярних кольорів лаків для нігтів розбігаються очі

Манікюр – не менш важлива частина образу, ніж аксесуари, зачіски або взуття. Багато людей насамперед звертають увагу на руки, вони повинні бути доглянутими, а колір лаку для нігтів — стильним. Тому в жодному разі не допускайте на ваших нігтях антитренди манікюру, а створюйте лише актуальний та стильний дизайн.

Про найтрендовіші кольори, якими можна сміливо покривати нігті восени 2022 року, пише видання bustle. Є щонайменше сім відтінків, серед них і яскраві кольори, і пастельні тони. Дизайн допускається, але він не повинен бути кричущим.

Рожевий

Трендові відтінки а-ля Барбі нікуди не подінуться найближчим часом. Подумайте про яскраві написи та відтінки рожевого.

Яскраво та стильно

Шоколадний

Цієї осені обов’язково зверніть увагу на всі відтінки коричневого, бежевого, шоколадного, карамельного та кавового.

Від бежевого до карамельного

Червоний

Цей колір допоможе вам залишатися у центрі уваги, куди би ви не прийшли.

Для найсміливіших

Перламутровий

Блиск залишається актуальним, але він стає дедалі лаконічнішим. Перламутр та глазур – топ трендів.

Ненав’язливий блиск

Бузковий

Холодні відтінки сірого та ніжно-приглушені бузкові — головні кольори в холодну пору року.

Холодний відтінок бузку

Півмісяць

Що стосується дизайну, то безпрограшний варіант – манікюр у формі півмісяця.

Мінімалізм у тренді

Зелений

Насичена зелень безперечно набирає обертів, навіть королева манікюру Кортні Кардаш’ян експериментує з приголомшливим смарагдово-зеленим лаком.

Зелений залишається актуальним відтінком сезону

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