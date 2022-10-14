Найгарячіші тренди сезону: топ-5 способів виглядати стильно в будь-яку погоду (фото)
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Стиліст назвала головні тенденції, які актуальні цієї осені
Дизайнери вже презентували колекції сезону осінь-зима. Багато трендів нам уже добре знайомі, а до деяких новомодних ідей тільки придивляються модниці. Варто додати один тренд в осінній образ, і ви виглядатимете сучасно, свіжо і стильно.
Про найгарячіші тренди сезону осінь-зима розповідає стилістка Ганна Івашова в Instagram. Судячи з модних рекомендацій, є щонайменше п’ять актуальних тенденцій, які чудово впишуться в луки як у теплу пору, так і в холодну погоду.
У п’ятірку трендів сезону осінь-зима, за словами стилістки, входять:
- Міні — найтрендовіший варіант на заниженій посадці, вона повернулася до моди.
- Колготки — що яскравіше, то краще. Стилістка радить носити їх із босоніжками.
- Хутро — на подіумах дуже часто зустрічається натуральне хутро. Стилістка рекомендує вам придивитися до вторинного ринку або поритися в гардеробі бабусі.
- У моді не лише міні, а й максі. Ця довжина підійде значно більшій кількості, ніж ультракоротка.
- Бомбери — наймодніша куртка цього сезону, тож сміливо купуйте, якщо шукаєте верхній одяг на осінь та зиму.
Раніше "Телеграф" розповідав, що один із головних стилістичних прийомів золотої пори – багатошаровість. Стилістка пояснила, у чому її суть і як скласти модний багатошаровий образ. Є лише одне правило, яке важливо запам’ятати модницям.