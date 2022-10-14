Найгарячіші тренди сезону: топ-5 способів виглядати стильно в будь-яку погоду (фото)

Стиліст назвала головні тенденції, які актуальні цієї осені

Дизайнери вже презентували колекції сезону осінь-зима. Багато трендів нам уже добре знайомі, а до деяких новомодних ідей тільки придивляються модниці. Варто додати один тренд в осінній образ, і ви виглядатимете сучасно, свіжо і стильно.

Про найгарячіші тренди сезону осінь-зима розповідає стилістка Ганна Івашова в Instagram. Судячи з модних рекомендацій, є щонайменше п’ять актуальних тенденцій, які чудово впишуться в луки як у теплу пору, так і в холодну погоду.

У п’ятірку трендів сезону осінь-зима, за словами стилістки, входять:

Міні — найтрендовіший варіант на заниженій посадці, вона повернулася до моди. Колготки — що яскравіше, то краще. Стилістка радить носити їх із босоніжками. Хутро — на подіумах дуже часто зустрічається натуральне хутро. Стилістка рекомендує вам придивитися до вторинного ринку або поритися в гардеробі бабусі. У моді не лише міні, а й максі. Ця довжина підійде значно більшій кількості, ніж ультракоротка. Бомбери — наймодніша куртка цього сезону, тож сміливо купуйте, якщо шукаєте верхній одяг на осінь та зиму.

Колготки можуть стати головним акцентом образу

Практичний тренд — куртка-бомбер

Низька талія та довжина міні — трендове комбо

Максі теж не втрачає позицій

Хутро – обов’язковий атрибут сезону осінь-зима

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