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Знімні капюшони як тренд сезону-2022: як і з чим носити, щоб було стильно та тепло (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Чому знімні капюшони зараз в моді Новина оновлена 15 жовтня 2022, 08:21
Чому знімні капюшони зараз в моді

Добірка образів з пальто, пуховиками та куртками від стиліста

Стильна шапка-шарф, капор, шапка-капюшон — все це про нього. Знімні капюшони з’явилися зовсім недавно, але вже стали дуже популярним аксесуаром на холодну пору року.

Більше не потрібно думати, де купити ідеальне пальто або пуховик, але з капюшоном. Стиліст Ірина Катихіна зазначає, що достатньо придбати окремо капюшон базового відтінку (наприклад, чорний) та носити з будь-яким іншим одягом.

Ще кілька переваг знімного капюшона:

  • Збереже зачіску у бездоганному вигляді, на відміну від шапок.
  • Застібається і повністю закриває горло – шарф більше не потрібен.
  • Манишка закриває груди та спину і дарує додаткове тепло.
  • Захищає від вітру, снігу та дощу, не промокає.
  • Якщо ви забруднили комір пудрою або тональником, то немає необхідності прати куртку повністю, перемо тільки капюшон.
  • Капюшон універсальний можна носити як жінкам, так і чоловікам.
Знімні капюшони
Знімні капюшони
Знімні каптури
Знімні каптури
Знімні капюшони
Знімні капюшони

Раніше "Телеграф" писав, які предмети гардероба моментально роблять вас набагато старшими, перетворюючи на "тітку" навіть молодих дівчат.

Теги:
#Мода #Тренди #Капюшон #Мода 2022