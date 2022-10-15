Знімні капюшони як тренд сезону-2022: як і з чим носити, щоб було стильно та тепло (фото)

Добірка образів з пальто, пуховиками та куртками від стиліста

Стильна шапка-шарф, капор, шапка-капюшон — все це про нього. Знімні капюшони з’явилися зовсім недавно, але вже стали дуже популярним аксесуаром на холодну пору року.

Більше не потрібно думати, де купити ідеальне пальто або пуховик, але з капюшоном. Стиліст Ірина Катихіна зазначає, що достатньо придбати окремо капюшон базового відтінку (наприклад, чорний) та носити з будь-яким іншим одягом.

Ще кілька переваг знімного капюшона:

Збереже зачіску у бездоганному вигляді, на відміну від шапок.

Застібається і повністю закриває горло – шарф більше не потрібен.

Манишка закриває груди та спину і дарує додаткове тепло.

Захищає від вітру, снігу та дощу, не промокає.

Якщо ви забруднили комір пудрою або тональником, то немає необхідності прати куртку повністю, перемо тільки капюшон.

Капюшон універсальний можна носити як жінкам, так і чоловікам.

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