Знімні капюшони як тренд сезону-2022: як і з чим носити, щоб було стильно та тепло (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Добірка образів з пальто, пуховиками та куртками від стиліста
Стильна шапка-шарф, капор, шапка-капюшон — все це про нього. Знімні капюшони з’явилися зовсім недавно, але вже стали дуже популярним аксесуаром на холодну пору року.
Більше не потрібно думати, де купити ідеальне пальто або пуховик, але з капюшоном. Стиліст Ірина Катихіна зазначає, що достатньо придбати окремо капюшон базового відтінку (наприклад, чорний) та носити з будь-яким іншим одягом.
Ще кілька переваг знімного капюшона:
- Збереже зачіску у бездоганному вигляді, на відміну від шапок.
- Застібається і повністю закриває горло – шарф більше не потрібен.
- Манишка закриває груди та спину і дарує додаткове тепло.
- Захищає від вітру, снігу та дощу, не промокає.
- Якщо ви забруднили комір пудрою або тональником, то немає необхідності прати куртку повністю, перемо тільки капюшон.
- Капюшон універсальний можна носити як жінкам, так і чоловікам.
Раніше "Телеграф" писав, які предмети гардероба моментально роблять вас набагато старшими, перетворюючи на "тітку" навіть молодих дівчат.