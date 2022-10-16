Модні спідниці на осінь-2022: добірка стильних образів з трендовими фасонами (фото)
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Модний експерт розповіла, які моделі осінніх спідниць у тренді цієї пори
Осінь — це час не тільки для суконь у романтичному або спортивному стилі, а й різноманітних спідниць. Актуальними залишаються фасони з твіду, з високими розрізами та вирізами, з елементами асиметрії.
Стиліст та модний блогер Тетяна (underapplestyle) назвала ті фасони спідниць, які актуальні зараз. Саме на них цієї осені варто звертати увагу, якщо хочете виглядати надзвичайно у 2022 році.
Що носимо:
- максі
- міні — під довгі піджаки та светри
- міді з високими розрізами та вирізами
- з твіду
- з екошкіри
- з елементами асиметрії — у розрізах, запахах, подолі
- трикотажні
- стьобані
Раніше "Телеграф" писав, які джинси знаходяться у тренді восени 2022 року, а також з чим носити їх у холодну пору.