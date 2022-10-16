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Модні спідниці на осінь-2022: добірка стильних образів з трендовими фасонами (фото)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Які жіночі спідниці в моді восени 2022 року Новина оновлена 16 жовтня 2022, 07:48
Які жіночі спідниці в моді восени 2022 року

Модний експерт розповіла, які моделі осінніх спідниць у тренді цієї пори

Осінь — це час не тільки для суконь у романтичному або спортивному стилі, а й різноманітних спідниць. Актуальними залишаються фасони з твіду, з високими розрізами та вирізами, з елементами асиметрії.

Стиліст та модний блогер Тетяна (underapplestyle) назвала ті фасони спідниць, які актуальні зараз. Саме на них цієї осені варто звертати увагу, якщо хочете виглядати надзвичайно у 2022 році.

Що носимо:

  • максі
  • міні — під довгі піджаки та светри
  • міді з високими розрізами та вирізами
  • з твіду
  • з екошкіри
  • з елементами асиметрії — у розрізах, запахах, подолі
  • трикотажні
  • стьобані
Спідниці для офісу
Спідниці для офісу
Трикотажні спідниці
Трикотажні спідниці
Твідові спідниці
Твідові спідниці
Стьобані спідниці
Стьобані спідниці
Спідниці з екошкіри
Спідниці з екошкіри
Асиметричні спідниці
Асиметричні спідниці
спідниці
Високі розрізи та вирізи
Тенісні спідниці
Тенісні спідниці
Міні-спідниці
Міні-спідниці

Раніше "Телеграф" писав, які джинси знаходяться у тренді восени 2022 року, а також з чим носити їх у холодну пору.

Теги:
#Мода #Спідниці #Тренди #Мода 2022