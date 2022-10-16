Модні спідниці на осінь-2022: добірка стильних образів з трендовими фасонами (фото)

Модний експерт розповіла, які моделі осінніх спідниць у тренді цієї пори

Осінь — це час не тільки для суконь у романтичному або спортивному стилі, а й різноманітних спідниць. Актуальними залишаються фасони з твіду, з високими розрізами та вирізами, з елементами асиметрії.

Стиліст та модний блогер Тетяна (underapplestyle) назвала ті фасони спідниць, які актуальні зараз. Саме на них цієї осені варто звертати увагу, якщо хочете виглядати надзвичайно у 2022 році.

Що носимо:

максі

міні — під довгі піджаки та светри

міді з високими розрізами та вирізами

з твіду

з екошкіри

з елементами асиметрії — у розрізах, запахах, подолі

трикотажні

стьобані

Спідниці для офісу

Трикотажні спідниці

Твідові спідниці

Стьобані спідниці

Спідниці з екошкіри

Асиметричні спідниці

Високі розрізи та вирізи

Тенісні спідниці

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