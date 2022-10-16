Як відрізнити модну сумку від давно застарілої моделі: є кілька моментів, на які варто звернути увагу (фото)

Невдалий аксесуар миттєво зруйнує навіть дуже стильний образ

Сумка – важлива частина гардеробу. У різні сезони року, як у випадку з одягом або взуттям, виникають тренди, в тому числі на аксесуари. Але є кілька базових істин, які допоможуть відрізнити актуальну та стильну модель сумки від такої, що давно вийшла з моди або перейшла у низку антитрендів.

Про те, які правила потрібно врахувати при виборі сумки, розповіла українська стилістка у фешнблозі purpur.stylist в Instagram. За її словами, саме сумка та окуляри створюють образ, додають йому завершеності та характеру. Тому перш ніж купити сумку, зверніть увагу на ряд моментів.

Так, стилістка перерахувала основні правила під час вибору стильної сумки. До чого потрібно придивитися:

Матеріалу , з якого зроблена сумка, чи то шкірозамінник, чи то шкіра. Уникайте зайвого блиску (за винятком лакової шкіри), кривих швів, деформації.

, з якого зроблена сумка, чи то шкірозамінник, чи то шкіра. Уникайте зайвого блиску (за винятком лакової шкіри), кривих швів, деформації. Цупкості. Сумка має тримати форму або мати фактуру, що компенсує її м’якість.

Сумка має тримати форму або мати фактуру, що компенсує її м’якість. Фурнітура. Повинна бути якісною та цілою. Нічого так не псує сумку, як блискуча фурнітура, у великій кількості.

Повинна бути якісною та цілою. Нічого так не псує сумку, як блискуча фурнітура, у великій кількості. Розміру. Завжди вибирайте моделі, пропорційні вашій статурі. Чим мініатюрніша дівчина, тим меншу сумочку вона може собі дозволити. Чим пишніше форми, тим більше може бути сумка. Дуже об’ємні сумки залиште для пляжу.

Завжди вибирайте моделі, пропорційні вашій статурі. Чим мініатюрніша дівчина, тим меншу сумочку вона може собі дозволити. Чим пишніше форми, тим більше може бути сумка. Дуже об’ємні сумки залиште для пляжу. Фактури. Фактурні сумки завжди доповнюють образ та виглядають більш виграшно.

Фактурні сумки завжди доповнюють образ та виглядають більш виграшно. Кольору. Сумки мають підходити під ваш одяг, особливо верхній. Враховуйте температуру вашого пальта та пуховика, його насиченість, глибину кольору. Безпрограшний варіант – монохром. Тобто сумка кольору вашого одягу, але іншого відтінку.

Сумки мають підходити під ваш одяг, особливо верхній. Враховуйте температуру вашого пальта та пуховика, його насиченість, глибину кольору. Безпрограшний варіант – монохром. Тобто сумка кольору вашого одягу, але іншого відтінку. Акцентність. Сумка повинна мати характер, щоб завершити образ.

Такі сумки втратили актуальність

Стильні варіанти

З фурнітурою будьте уважні

Вдалі фасони

Лаконічність – гарний вибір

Сумка може бути акцентом образу

Раніше "Телеграф" розповідав, які фасони пальта зараз на піку трендів.