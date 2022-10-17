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Ніколи не вийдуть із моди і підходять абсолютно всім: цей фасон джинсів має бути в гардеробі у кожної (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Прямі штани — завжди актуальні та модні Новина оновлена 17 жовтня 2022, 07:53
Прямі штани — завжди актуальні та модні

Не завжди потрібно ганятися за трендовими речами, щоб бути стильною.

Серед модних трендів будь-якої пори року завжди є парочка стильних фасонів джинсів, проте вони можуть досить швидко втратити свою актуальність. А це б’є по фінансах та й не завжди популярні моделі штанів йдуть і добре сидять на різних фігурах. Однак є один фасон, який завжди знаходиться в топі, і щобільше, такі штани ідеально сідають на будь-яку фігуру.

Секрет просто – це джинси прямого крою. Їхня головна особливість — ширина в стегнах і кісточках не відрізняється, пише prostoway. Мало того, такі штани універсальні, і підходять для будь-яких приводів і під будь-який одяг, головне вміти правильно створювати образ.

Наприклад, з класичними штанами можна зібрати будь-який образ – діловий, розслаблений, романтичний чи фатальний. Для походу на роботу в офіс такі джинси можна поєднувати із сорочками "чоловічого" крою, трикотажними жилетами або светрами. Образ можна доповнити піджаком.

Щоб створити більш святковий лук — поєднуйте штани з ошатним верхом. Для повсякденного образу прямі джинси – це ідеальний варіант: і під кросівки, і під черевики, плюс вони поєднуються з будь-яким іншим одягом.

Модні джинси 2022
Модні джинси 2022
Модні джинси 2022
Модні джинси 2022
Модні джинси 2022

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Теги:
#Мода #Жіноча мода #Стиль #Джинси #Штани