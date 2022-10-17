Чим оновити осінній гардероб, щоб було стильно: варіанти, які додадуть родзинки (фото)
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Зробіть акцент на аксесуарах чи взутті
Якщо базові комбінації в гардеробі вже набридли і хочеться додати "родзинку" в образи, перетворити їх можна за допомогою актуальних осінніх трендів.
Стиліст Марія Демчишина розповіла, чим слід оновити свій осінній гардероб, щоб залишатися стильною у золоту пору.
Максі або міні довжина
Аксесуари
Додайте прикраси, головні убори, довгі шарфи, окуляри, годинники, краватку, ремінь.
Шкіра
Взуття
З квадратним мисом, ковбойки, пухнасте взуття, балетки.
Колір
У тренді: зелений, помаранчевий, синій, фіолетовий, червоний, рожевий, жовтий, коричневий.
Металік
Бахрома
Прозорі тканини
Принти
Раніше "Телеграф" писав, від яких модних трендів необхідно відмовлятися вже від сьогодні. Вони повільно, але вірно, починають старіти.