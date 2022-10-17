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Чим оновити осінній гардероб, щоб було стильно: варіанти, які додадуть родзинки (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Чим оновити гардероб восени 2022 року
Чим оновити гардероб восени 2022 року

Зробіть акцент на аксесуарах чи взутті

Якщо базові комбінації в гардеробі вже набридли і хочеться додати "родзинку" в образи, перетворити їх можна за допомогою актуальних осінніх трендів.

Стиліст Марія Демчишина розповіла, чим слід оновити свій осінній гардероб, щоб залишатися стильною у золоту пору.

Максі або міні довжина

Максі або міні спідниці

Аксесуари

Додайте прикраси, головні убори, довгі шарфи, окуляри, годинники, краватку, ремінь.

Аксесуари

Шкіра

Шкіра

Взуття

З квадратним мисом, ковбойки, пухнасте взуття, балетки.

Взуття

Колір

У тренді: зелений, помаранчевий, синій, фіолетовий, червоний, рожевий, жовтий, коричневий.

кольоровий одяг

Металік

Металік одяг

Бахрома

Бахрома

Прозорі тканини

Прозорі тканини

Принти

Принти

Раніше "Телеграф" писав, від яких модних трендів необхідно відмовлятися вже від сьогодні. Вони повільно, але вірно, починають старіти.

Теги:
#Мода #Гардероб #Тренди #Мода 2022