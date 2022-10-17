Приберіть такий одяг із вашого гардеробу: ці речі спотворюють фігуру і давно вийшли з моди (фото)
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Стилістка звернула увагу на одяг, який тільки псує будь-який образ
При виборі одягу, взуття та аксесуарів для вашого образу звертайте увагу не тільки на гарячі тренди сезону осінь-зима. Також важливо враховувати, щоб у лук не "затесався" антитренд. Адже неактуальний крій чи недолуга фактура миттєво псують весь зовнішній вигляд. Є кілька важливих нюансів щодо трикотажних виробів.
Трикотаж – затишна та комфортна тканина, особливо для холодної пори року. Проте з ним потрібно бути обережнішим, інакше навіть трендовий фасон сукні не додасть краси. Про те, які трикотажні речі давно перейшли до розряду антитрендів і спотворюють фігуру, розповідає українська стилістка Тетяна Голота в Instagram.
За її словами, тоненький трикотаж, який не тримає форми, у жодному разі не варто купувати. А якщо у вас вже є такий одяг, то постарайтеся знайти йому інше застосування, а не вдягати.
"Моя порада: те, що обліплює контури тіла, а не повторює їх – псує вашу фігуру", — наголосила стилістка.
Наприклад, без смаку виглядають дуже тонкі трикотажні кардигани. Светр також повинен бути виконаний з щільнішої тканини, а не з трикотажу, який мало не просвічується і утворює дивні складки. До речі, навіть якщо йдеться про об’ємну і фактурну в’язку, виріб може виглядати безглуздо і підкреслювати недоліки фігури. Стилістка запропонувала влаштувати ревізію гардеробу та виключити з нього подібні трикотажні речі.
Як повідомлялося, деякі забарвлення та фасони одягу можуть перетворити молоду жінку на тітку. І це не тільки безглузді і застарілі принти, мішкуватість або надмірний декор.
Раніше "Телеграф" розповідав, які пальта в моді восени-2022. Стилістка розповіла про найтрендовіші фасони і підказала, як вибрати стильний і практичний верхній одяг.