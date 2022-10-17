Приберіть такий одяг із вашого гардеробу: ці речі спотворюють фігуру і давно вийшли з моди (фото)

Стилістка звернула увагу на одяг, який тільки псує будь-який образ

При виборі одягу, взуття та аксесуарів для вашого образу звертайте увагу не тільки на гарячі тренди сезону осінь-зима. Також важливо враховувати, щоб у лук не "затесався" антитренд. Адже неактуальний крій чи недолуга фактура миттєво псують весь зовнішній вигляд. Є кілька важливих нюансів щодо трикотажних виробів.

Трикотаж – затишна та комфортна тканина, особливо для холодної пори року. Проте з ним потрібно бути обережнішим, інакше навіть трендовий фасон сукні не додасть краси. Про те, які трикотажні речі давно перейшли до розряду антитрендів і спотворюють фігуру, розповідає українська стилістка Тетяна Голота в Instagram.

За її словами, тоненький трикотаж, який не тримає форми, у жодному разі не варто купувати. А якщо у вас вже є такий одяг, то постарайтеся знайти йому інше застосування, а не вдягати.

"Моя порада: те, що обліплює контури тіла, а не повторює їх – псує вашу фігуру", — наголосила стилістка.

Наприклад, без смаку виглядають дуже тонкі трикотажні кардигани. Светр також повинен бути виконаний з щільнішої тканини, а не з трикотажу, який мало не просвічується і утворює дивні складки. До речі, навіть якщо йдеться про об’ємну і фактурну в’язку, виріб може виглядати безглуздо і підкреслювати недоліки фігури. Стилістка запропонувала влаштувати ревізію гардеробу та виключити з нього подібні трикотажні речі.

Трикотаж має тримати форму

Невдала тканина може зіпсувати навіть гарну фігуру

Занадто тонка тканина

Тканина не повинна сильно облягати тіло

Подібний фасон давно застарів

Такий кардиган вийшов із моди

Вибирайте якісніші тканини

З подібними речами створити структурований образ неможливо

Складки виглядають безглуздо

Як повідомлялося, деякі забарвлення та фасони одягу можуть перетворити молоду жінку на тітку. І це не тільки безглузді і застарілі принти, мішкуватість або надмірний декор.

Раніше "Телеграф" розповідав, які пальта в моді восени-2022. Стилістка розповіла про найтрендовіші фасони і підказала, як вибрати стильний і практичний верхній одяг.