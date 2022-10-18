Наймодніше взуття сезону осінь-зима: у таких чоботях буде і зручно, і стильно (фото)

Різноманітність трендів на взуття приємно вражає

Взуття в осінньо-зимовий період не тільки важлива стилістична деталь образу, а й річ, яка має бути практичною. У трендах сезону представлено безліч варіантів, починаючи від базових черевиків і закінчуючи ультрамодними ботфортами.

Про те, яке взуття у списках маст-хевів осені та зими цього року, розповідає фешн-блог mooneliya у Instagram. Стилістка рекомендує придивитися як мінімум до дев’яти пар черевиків і чобіт, які зараз актуальні. Ці варіанти зігріють ваші ноги, і підтримають стиль того чи іншого образу.

Говорячи про моду на взуття, стилістка пропонує вивчити як тренди, так і базові моделі, актуальні вже не перший сезон. Варто зазначити, що деякі тренди зовсім не доречні у повсякденному житті, але знати про них не буде зайвим. Стилістка підкреслює, що важливо завжди орієнтуватися на свій особистий стиль і робити вибір щодо нього. У фешн-блозі рекомендують спочатку створити хорошу базу, а вже потім додавати потроху трендів.

Так, у топі модного взуття сезону осінь-зима опинилися:

Черевики

Чоботи-труби

Козаки

Черевики на підборах

Чоботи на підборах

Гумові чоботи

Ботфорти на плоскій підошві

Дуже високі ботфорти

Короткі уггі

З ноткою вестерну

Базова пара взуття

Каблук додасть елегантності

Дуже практична річ

І красиво, і тепло

Ботфорти — тренд сезону

Вже базова модель взуття

Ультратренд цієї осені

Практичний та стильний варіант взуття

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