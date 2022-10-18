Наймодніше взуття сезону осінь-зима: у таких чоботях буде і зручно, і стильно (фото)
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Різноманітність трендів на взуття приємно вражає
Взуття в осінньо-зимовий період не тільки важлива стилістична деталь образу, а й річ, яка має бути практичною. У трендах сезону представлено безліч варіантів, починаючи від базових черевиків і закінчуючи ультрамодними ботфортами.
Про те, яке взуття у списках маст-хевів осені та зими цього року, розповідає фешн-блог mooneliya у Instagram. Стилістка рекомендує придивитися як мінімум до дев’яти пар черевиків і чобіт, які зараз актуальні. Ці варіанти зігріють ваші ноги, і підтримають стиль того чи іншого образу.
Говорячи про моду на взуття, стилістка пропонує вивчити як тренди, так і базові моделі, актуальні вже не перший сезон. Варто зазначити, що деякі тренди зовсім не доречні у повсякденному житті, але знати про них не буде зайвим. Стилістка підкреслює, що важливо завжди орієнтуватися на свій особистий стиль і робити вибір щодо нього. У фешн-блозі рекомендують спочатку створити хорошу базу, а вже потім додавати потроху трендів.
Так, у топі модного взуття сезону осінь-зима опинилися:
- Черевики
- Чоботи-труби
- Козаки
- Черевики на підборах
- Чоботи на підборах
- Гумові чоботи
- Ботфорти на плоскій підошві
- Дуже високі ботфорти
- Короткі уггі
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