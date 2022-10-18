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Наймодніше взуття сезону осінь-зима: у таких чоботях буде і зручно, і стильно (фото)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Базові черевики мають бути у кожної Новина оновлена 18 жовтня 2022, 13:26
Базові черевики мають бути у кожної

Різноманітність трендів на взуття приємно вражає

Взуття в осінньо-зимовий період не тільки важлива стилістична деталь образу, а й річ, яка має бути практичною. У трендах сезону представлено безліч варіантів, починаючи від базових черевиків і закінчуючи ультрамодними ботфортами.

Про те, яке взуття у списках маст-хевів осені та зими цього року, розповідає фешн-блог mooneliya у Instagram. Стилістка рекомендує придивитися як мінімум до дев’яти пар черевиків і чобіт, які зараз актуальні. Ці варіанти зігріють ваші ноги, і підтримають стиль того чи іншого образу.

Говорячи про моду на взуття, стилістка пропонує вивчити як тренди, так і базові моделі, актуальні вже не перший сезон. Варто зазначити, що деякі тренди зовсім не доречні у повсякденному житті, але знати про них не буде зайвим. Стилістка підкреслює, що важливо завжди орієнтуватися на свій особистий стиль і робити вибір щодо нього. У фешн-блозі рекомендують спочатку створити хорошу базу, а вже потім додавати потроху трендів.

Так, у топі модного взуття сезону осінь-зима опинилися:

  • Черевики
  • Чоботи-труби
  • Козаки
  • Черевики на підборах
  • Чоботи на підборах
  • Гумові чоботи
  • Ботфорти на плоскій підошві
  • Дуже високі ботфорти
  • Короткі уггі
Образи із чоботями-козаками
З ноткою вестерну
Образи з чорними черевиками
Базова пара взуття
Образи з черевиками на підборах
Каблук додасть елегантності
Образи з гумовими чоботями
Дуже практична річ
Образи з чоботями на підборах
І красиво, і тепло
Образи з ботфортами
Ботфорти — тренд сезону
Образи із чоботями-трубами
Вже базова модель взуття
Образи з ботфортами
Ультратренд цієї осені
Образи з уггі
Практичний та стильний варіант взуття

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Теги:
#Мода #Взуття #Тренди