Чорні, з розрізами або кльош: топ-9 трендових джинсів, які зроблять будь-який образ шикарним (фото)
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Без джинсів неможливо уявити образи для осінньо-зимового періоду року
Мабуть, джинси – та річ, яка є у гардеробі кожної. У них зручно хизуватися хоч улітку, хоч узимку. Якщо у вас тільки одні джинси, вибирайте універсальний базовий крій. Краще мати кілька джинсів різних фасонів, щоб було якнайбільше можливостей скласти стильний лук.
Про те, які джинси в моді у сезоні осінь-зима, розповідає українська стилістка Інна у Instagram. У модному арсеналі щонайменше дев’ять стильних варіантів. Фасони та кольори – на будь-який смак.
Стилістка зазначає, що таку універсальну річ, як джинси, скоро віднесуть навіть до офісного дрескоду, оскільки вони дедалі частіше почали з’являтися й у кутюрних колекціях. З джинсами можна скласти величезну кількість образів у різних стилях. Важливо, нагадала стилістка, вибирати правильний фасон для вашої фігури.
У топ-9 найтрендовіших джинсів цього сезону входять:
- Широкі та мегаширокі – дуже стильний варіант.
- Джинси з низькою посадкою (вона остаточно повернулася, так-так) виглядають ефектно.
- Молочні джинси – додадуть осіннім образам особливий шарм.
- Джинси-кльош – дають можливість створити цікавий силует.
- Мінімалістичні темно-сині джинси доречні у будь-якому гардеробі.
- Джинси з розрізами — сподобаються тим, хто хоче додати в образ родзинку.
- Прямі джинси – універсальний крій.
- Джинси з цікавими деталями – це не базовий фасон, але теж має місце.
- Чорні джинси завжди виручать.
Раніше "Телеграф" розповідав про тренди осені та зими на верхній одяг. Вибір пальта цього сезону приємно вражає.