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Чорні, з розрізами або кльош: топ-9 трендових джинсів, які зроблять будь-який образ шикарним (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Джинси – базова річ Новина оновлена 18 жовтня 2022, 16:25
Джинси – базова річ

Без джинсів неможливо уявити образи для осінньо-зимового періоду року

Мабуть, джинси – та річ, яка є у гардеробі кожної. У них зручно хизуватися хоч улітку, хоч узимку. Якщо у вас тільки одні джинси, вибирайте універсальний базовий крій. Краще мати кілька джинсів різних фасонів, щоб було якнайбільше можливостей скласти стильний лук.

Про те, які джинси в моді у сезоні осінь-зима, розповідає українська стилістка Інна у Instagram. У модному арсеналі щонайменше дев’ять стильних варіантів. Фасони та кольори – на будь-який смак.

Стилістка зазначає, що таку універсальну річ, як джинси, скоро віднесуть навіть до офісного дрескоду, оскільки вони дедалі частіше почали з’являтися й у кутюрних колекціях. З джинсами можна скласти величезну кількість образів у різних стилях. Важливо, нагадала стилістка, вибирати правильний фасон для вашої фігури.

У топ-9 найтрендовіших джинсів цього сезону входять:

  • Широкі та мегаширокі – дуже стильний варіант.
  • Джинси з низькою посадкою (вона остаточно повернулася, так-так) виглядають ефектно.
  • Молочні джинси – додадуть осіннім образам особливий шарм.
  • Джинси-кльош – дають можливість створити цікавий силует.
  • Мінімалістичні темно-сині джинси доречні у будь-якому гардеробі.
  • Джинси з розрізами — сподобаються тим, хто хоче додати в образ родзинку.
  • Прямі джинси – універсальний крій.
  • Джинси з цікавими деталями – це не базовий фасон, але теж має місце.
  • Чорні джинси завжди виручать.
Образи з джинсами з низькою посадкою
Низька посадка знову в моді
Образи з джинсами
Кльош – дуже модний фасон зараз
Образи з незвичайними джинсами
Такі джинси стануть акцентом образу
Образи з джинсами з розрізами
Розрізи – стильна деталь
Образи зі світлими джинсами
Світлі відтінки доречні не лише влітку
Образи з прямими джинсами
Такий крій підійде практично всім
Образи з мінімалістичними джинсами
Для тих, хто любить лаконічність
Образи з широкими джинсами
Чим ширше, тим екстравагантніше
Образи з чорними джинсами
Джинси-виручалочка

Раніше "Телеграф" розповідав про тренди осені та зими на верхній одяг. Вибір пальта цього сезону приємно вражає.

Теги:
#Мода #Стиль #Джинси #Тренди