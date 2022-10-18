Чорні, з розрізами або кльош: топ-9 трендових джинсів, які зроблять будь-який образ шикарним (фото)

Без джинсів неможливо уявити образи для осінньо-зимового періоду року

Мабуть, джинси – та річ, яка є у гардеробі кожної. У них зручно хизуватися хоч улітку, хоч узимку. Якщо у вас тільки одні джинси, вибирайте універсальний базовий крій. Краще мати кілька джинсів різних фасонів, щоб було якнайбільше можливостей скласти стильний лук.

Про те, які джинси в моді у сезоні осінь-зима, розповідає українська стилістка Інна у Instagram. У модному арсеналі щонайменше дев’ять стильних варіантів. Фасони та кольори – на будь-який смак.

Стилістка зазначає, що таку універсальну річ, як джинси, скоро віднесуть навіть до офісного дрескоду, оскільки вони дедалі частіше почали з’являтися й у кутюрних колекціях. З джинсами можна скласти величезну кількість образів у різних стилях. Важливо, нагадала стилістка, вибирати правильний фасон для вашої фігури.

У топ-9 найтрендовіших джинсів цього сезону входять:

Широкі та мегаширокі – дуже стильний варіант.

– дуже стильний варіант. Джинси з низькою посадкою (вона остаточно повернулася, так-так) виглядають ефектно.

(вона остаточно повернулася, так-так) виглядають ефектно. Молочні джинси – додадуть осіннім образам особливий шарм.

– додадуть осіннім образам особливий шарм. Джинси-кльош – дають можливість створити цікавий силует.

– дають можливість створити цікавий силует. Мінімалістичні темно-сині джинси доречні у будь-якому гардеробі.

доречні у будь-якому гардеробі. Джинси з розрізами — сподобаються тим, хто хоче додати в образ родзинку.

— сподобаються тим, хто хоче додати в образ родзинку. Прямі джинси – універсальний крій.

– універсальний крій. Джинси з цікавими деталями – це не базовий фасон, але теж має місце.

– це не базовий фасон, але теж має місце. Чорні джинси завжди виручать.

Низька посадка знову в моді

Кльош – дуже модний фасон зараз

Такі джинси стануть акцентом образу

Розрізи – стильна деталь

Світлі відтінки доречні не лише влітку

Такий крій підійде практично всім

Для тих, хто любить лаконічність

Чим ширше, тим екстравагантніше

Раніше "Телеграф" розповідав про тренди осені та зими на верхній одяг. Вибір пальта цього сезону приємно вражає.