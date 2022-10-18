Названо топ-5 головних аксесуарів сезону осінь-зима: краватка, хутряна панама, ремені й не тільки

Лише один трендовий аксесуар може зробити ваш образ неперевершеним

Щоб стильно виглядати в холодну пору року, важливо не лише підібрати актуальний фасон верхнього одягу та трендову пару взуття, а й приділити увагу деталям. Адже без аксесуарів жоден лук не буде завершеним і по-справжньому красивим.

Про тренди на аксесуари в сезоні осінь-зима повідомляє модне видання Elle Ukraine. Є щонайменше п’ять тенденцій, на які варто звернути увагу. Додавши модний аксесуар до образу, ви зробите його більш стильним і актуальним.

Саме аксесуари можуть підкреслити ваше почуття стилю та зробити образ індивідуальним. Тому завжди звертайте увагу на вибір ременів, рукавичок, головних уборів і не лише.

У топ-5 найтрендовіших аксесуарів сезону осінь-зима опинилися:

Ремені. Тільки треба надягати їх по кілька штук – це модний стилістичний прийом. Також можна взяти довгий ремінь та обмотати навколо талії. Краватка. Найчастіше її вписують в образи актуального нині стилю преппі, адже вона чудово гармонує зі шкільно-університетською естетикою. Однак зараз актуально поєднувати краватку у більш спортивних луках або кежуал, у тому числі зі світшотами, лонгслівами та джинсами. Хутро. Хутряні панами здобули новий виток популярності. Відомі бренди пропонують широкий вибір аксесуарів з екохутра. Витіюваті шкарпетки та гольфи. Такі яскраві елементи стануть акцентом будь-якого образу. Рукавички На піку трендів довгі моделі та всілякі текстури.

Ременів має бути багато

Краватка – хіт сезону

Придивіться до екохутра

Рукавички вибирайте більш довгі

Трендові принти гольфів

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